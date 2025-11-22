El congresista Adriano Espaillat (NY-13), presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), saludó este viernes la decisión de una jueza federal que impide al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) entregar información sobre los domicilio de contribuyentes que podrían ser inmigrantes indocumentados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) .

A través de un comunicado, Espaillat calificó el fallo como "significativo", a la vez que agradeció la sentencia que impide el intercambio de datos con ICE.

“Agradezco la decisión del tribunal emitida esta noche de hacer cumplir la ley, así como de proteger la privacidad de los contribuyentes”, dijo Espaillat.

Asimismo, el político estadounidense de origen dominicano sostuvo que el fallo de reafirma que los datos del IRS, especialmente la información sensible que identifica a los contribuyentes, no pueden entregarse libremente a las agencias de aplicación de leyes migratorias sin una justificación legal.

"Esta es una victoria en nuestros esfuerzos por proteger a las familias inmigrantes y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad que el IRS debe respetar". Adriano Espaillat, senador por el distrito 31 en el Senado de Nueva York.

El representante indicó que, como presidente del CHC, junto con otros colegas, encabezó un escrito amicus curiae en este caso que consideró "crucial", el cual, añadió, condujo a la primera orden judicial contra el intercambio ilegal de datos de la administración que encabeza Donald Trump.

"Seguiré defendiendo el cumplimiento de la ley y el debido proceso para todos”, concluyó.

