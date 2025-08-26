En estos momentos hay factores que indican que la democracia dominicana está amenazada, y es necesario reflexionar sobre ese peligro y tomar decisiones, declaró la presidenta del partido Frente Amplio, profesora María Teresa Cabrera.

Explicó que esa realidad será analizada en un simposio que llevará a cabo el Frente Amplio, los días 30 y 31 de agosto, en su local de la calle Moisés García. Será un actividad abierta para el público.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entrevistada en el programa A Partir de Ahora, de Acento TV, la profesora Cabrera dijo que ese simposio se extraerán propuestas y líneas de trabajo para tratar de resolver el desafío que representa el retroceso democrático en la República Dominicana.

"En la República Dominicana concurren hechos que nos hacen pensar que la democracia está amenazada. En el Código (penal) recién aprobado se incluyó que constituye delito hasta un gesto contra un funcionario. Una cosa es la difamación, y otra que tú no puedas cuestionar a un funcionario público", indicó.

Sostuvo que el espacio público de la calle, que siempre fue un escenario de los sectores más democráticos para exigir derechos y hacer reclamos, hoy ha sido tomado por las fuerzas más conservadoras y derechistas, e incluso quieren impedir que quienes no asumen sus ideas no puedan manifestarse en plena libertad.

También señaló que hay presión de un sector del empresariado para eliminar el pago de cesantía y de otros derechos en el código laboral, y para que no se reconozcan derechos a los trabajadores en relación con el teletrabajo.

Consideró que lo ocurre en República Dominicana no se puede desvincular de la ola ultraderechista que se está imponiendo a nivel internacional, y que tiene como líder al presidente Donald Trump, de Estados Unidos, y cuenta con gobiernos como el de Javier Milei, en Argentina, y Nayib Bukele, en El Salvador.

Otros puntos tratados por la profesora María Teresa Cabrera:

-La instrumentación de las políticas sociales por parte de los partidos de gobierno.

-La competencia electoral con privilegios para los partidos grandes.

El programa A Partir de Ahora se transmite en los siguientes horarios y canales:

7,11,am, 1.30 pm, 4 7,11,y madrugadas y fines de semana.

Plataformas:

Acento TV.Do, Acento.com.do, Acento TV youtube.

Canales:

-Canal 38 de CLAROTV.

-canal 38 de ALTICE.

-Canal 38 Cable Onda Oriental Santo Domingo Este y Tele Enlace Digital, Santo Domingo Norte.

-Canal 38 RETEVISA, cubren Santo Domingo Este.

-UNICABLE, SRL en el canal 29.

-Canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más