El presidente Luis Abinader sostuvo hoy que la oposición a su Gobierno “no puede competir en los indicadores sociales y económicos” porque supera en resultados a las administraciones anteriores, lo mismo que en transparencia y también en proyectos de infraestructura ejecutados.

Asimismo encaró la crítica del expresidente Danilo Medina de que habla mucho y se atribuye obras de otros.

“Yo hablo mucho y voy a seguir hablando mucho, porque creo que hay que rendirle cuentas al pueblo. Aquí no hay nada que esconder, este no es un gobierno de cristal”, remarcó Abinader su decisión de tener "transparencia en todo”.

Aludió específicamente a las afirmaciones del expresidente que reivindicó para sí la universidad ISA, ubicada en Arroyo Cano, pero Abinader detalló que fue una iniciativa de su gobierno, con una inversión de RD$524 millones, y que actualmente acoge a más de 420 estudiantes.

También desmintió a su antecesor Medina sobre la circunvalación de Barahona, señalando que lo realizado por el líder del PLD fue apenas un tramo.

“El exmandatario dijo que hizo la circunvalación de San Juan, pero en realidad se trató de 2.3 kilómetros de una avenida. En contraste, nuestro gobierno ha terminado circunvalaciones como la de Azua, con más de 14 kilómetros, iniciada en 2016 y paralizada en su gestión”, puntualizó.

El jefe de Estado también recordó que su administración concluyó la circunvalación de Verón y la de Santiago, que Medina dejó inconclusa.

“La única gran obra que dejaron en 20 años en Santiago fue esa circunvalación, y fuimos nosotros quienes la terminamos, incluyendo un puente y más de 8 kilómetros adicionales”, agregó.

Destacó que está en marcha la construcción de varias otras circunvalaciones para mejorar la conectividad vial, tales como la de Navarrete, San Francisco de Macorís y el Malecón de Nagua.

“Este será parte del legado de nuestro gobierno: dejar concluidas obras estratégicas que transformarán la movilidad y el desarrollo regional”, remató el jefe de Estado al responder a Medina que este fin de semana señaló que la población compara el presente con el pasado y reconoce los logros alcanzados durante sus gestiones de Gobierno e incrementa el descontento frente a la actual administración.

“Veo en redes sociales la consigna “Perdón Danilo, perdón al PLD porque no sabíamos lo que hacíamos”. Esas son expresiones ciudadanas que reivindican nuestra obra de Gobierno, pero también son un síntoma del malestar que vive la sociedad”, expresó Danilo Medina.

