El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, manifestó que la docena de casos, escándalos y extradiciones por el crimen de narcotráfico provienen de “dirigentes y allegados al Partido Revolucionario Moderno (PRM), no del sistema ni de otros partidos.

A través de su cuenta en la red social de X, Dantés Díaz respondió al ministro administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza sobre los recientes casos de narcotráfico que involucran a dirigentes del partido en el Gobierno.

“No, señor Paliza. Si hoy vemos ‘nombres que no imaginábamos’ no es porque el país cambió: es porque el PRM llenó su boleta de vinculados al narcotráfico. Esa es la diferencia”. indicó.

Añadió que decir ahora que “se indignan” porque algunos “accedieron a su organización” es admitirlo sin decirlo. “No fue infiltración, fue admisión. No fue descuido, fue connivencia”, expresó.

El secretario jurídico del PLD destacó que en el año 2021 se propuso discutir el tema en el Diálogo Nacional, pero que el PRM se negó.

“No pretendan repartir culpas. Ese entierro es exclusivo del PRM. Si algo cambió es que los narcos dejaron de esconderse: el PRM los postuló”, enfatizó.

Declaraciones de Paliza

La noche del lunes, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza exhortó a todas las organizaciones políticas abstenerse de encubrir dentro de sus filas casos relacionados al narcotráfico y el crimen organizado, además porque “tarde o temprano caerán. Y que quede claro: ningún partido, ningún líder y ninguna estructura podrá protegerlos”, remarcó.

Durante una alocución al país, Paliza manifestó que los dominicanos conocen nombres, expedientes y procesos, y existen "múltiples extradiciones" de personas involucradas en delitos.

En el caso del PRM, y sin dar nombres, destacó que la agrupación del presidente Luis Abinader ha suspendido o expulsado de sus filas a todos los vinculados formalmente en investigaciones por actividades ilícitas.

Adicionalmente, informó que se realizarán auditorías reforzadas del padrón del partido en busca de detectar nuevos casos.

