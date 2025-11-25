La Junta Central Electoral (JCE) completó el viernes el calendario nacional de recepción de propuestas de aspirantes a miembros de Juntas Electorales, con la reposición de las jornadas en los municipios de Tireo, Bonao y Moca.

Las asambleas fueron encabezadas por el miembro titular del Pleno JCE, Samir Rafael Chami Isa, quien además es el coordinador de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; junto al subdirector de Inspectoría, Roberto José García Sánchez.

Estuvieron, además, las secretarias administrativas Clairol Hidalgo, en Tireo; Evelyn Marte Cáceres, en Bonao y Altagracia Caridad Guzmán Rosario, en Moca, acompañadas de los miembros titulares y suplentes de las respectivas Juntas Electorales.

En las diferentes jornadas de trabajo se contó con la presencia de representantes de las distintas organizaciones políticas, miembros de la sociedad civil y de las iglesias.

En cada uno de los encuentros, los ciudadanos y ciudadanas interesados en formar parte de estas Juntas Electorales, tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas y demostrar su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en el país.

Predomina actuación de la mujer en las convocatorias

Samir Chami Isa, durante sus palabras, destacó la participación de 11 ciudadanos y ciudadanas en la apertura de esta convocatoria para el municipio de Tireo, 20 aspirantes en Bonao y 20 postulantes en Moca, entre los que resaltó que predominó la actuación de la mujer.

Destacó la importancia de contar con personas comprometidas y capacitadas en las Juntas Electorales, para garantizar una contienda electoral justa y transparente, considerando que la ciudadanía demanda procesos confiables, ágiles y modernos.

Finalmente, indicó que los miembros de las Juntas Electorales deben ser íntegros, imparciales, responsables y transparentes; instándolos a tener vocación.

Destacó que la cooperación, el respeto y la comunicación constante entre ellos garantiza resultados exitosos.

Por su parte, Roberto García explicó que los postulantes seleccionados en este proceso de evaluación serán capacitados por el Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil, IESPEC, con el objetivo de ofrecer las herramientas necesarias para el óptimo desempeño de sus labores.

La recepción de nuevas propuestas se extenderá durante los siguientes 5 días hábiles en los tres municipios, mismas que pueden hacerse a través de la página web oficial de la JCE o directamente en la Junta Electoral correspondiente.

Las comisiones de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos han trabajado simultáneamente para recibir las propuestas de los aspirantes a miembros de las 162 Juntas Electorales a nivel nacional, ya completadas. Queda pendiente finalizar el proceso en las 24 OCLEE del exterior.

