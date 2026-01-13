El Banco Agrícola registró un crecimiento de 70 % en sus activos entre los años 2020 y 2025, al pasar de RD$ 26,912 millones a RD$ 45,871 millones, aseguró este martes su administrador general, Fernando Durán.

El funcionario explicó que este desempeño financiero responde a una política de fortalecimiento institucional y ampliación del financiamiento al sector agropecuario, sin ningún tipo de discriminación política.

“La simpatía política no es un factor que se toma en cuenta en el Banco Agrícola”, aseguró en una rueda de prensa en la sede de la entidad.

Detalló que la entidad formaliza entre RD$ 500 y RD$ 600 millones en préstamos dirigidos a productores y empresarios agrícolas, a través de sus sucursales cada semana . Estas oficinas, dijo, reciben a diario a los productores que encuentran en el banco su principal fuente de financiamiento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El funcionario subrayó que a ningún solicitante de crédito se le pregunta por afinidades políticas u otras consideraciones ajenas a los criterios financieros y técnicos establecidos.

“Cada préstamo está sujeto a las normas y regulaciones de la institución reguladora”, precisó, al tiempo que indicó que el banco cumple con los procedimientos específicos para el manejo de créditos a Personas Expuestas Políticamente (PEP), y “que a todo deudor se le exige, como mínimo, la firma de un pagaré notarial”.

En materia de prevención, Durán destacó que el Banco Agrícola mantiene un riguroso sistema de alerta contra el lavado de activos y que, durante la actual administración, se creó la Gerencia de Cumplimiento, encargada de dar seguimiento y vigilancia a todas las operaciones financieras de la institución.

“Cualquier operación sospechosa es reportada a los organismos correspondientes”, afirmó, al señalar además que el banco no maneja cuentas en el exterior y que la mayoría de sus operaciones son locales y de montos relativamente pequeños.

No obstante, explicó que empresarios agrícolas con actividades recurrentes, como factorías de arroz, fabricantes de cigarros, productores avícolas y comercializadores de bienes agropecuarios, cuentan con líneas de crédito cuyos desembolsos se realizan con alta rotación, como parte del apoyo continuo al dinamismo del sector.

Durán reiteró que el enfoque del Banco Agrícola “sigue siendo el financiamiento transparente y responsable de la producción nacional, contribuyendo al desarrollo del campo y a la seguridad alimentaria del país”.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más