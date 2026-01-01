La medianoche acababa de sonar en Nueva York cuando Zohran Mamdani prestó juramento este miércoles ante la fiscal general Letitia James, enemiga declarada de Trump. La ceremonia se realizó en un formato reducido, bajo las bóvedas de una estación de metro abandonada, justo debajo del Ayuntamiento. Todo un símbolo.

Ganador contra todo pronóstico de las primarias demócratas el pasado mes de junio, este socialista declarado centró luego su campaña en la defensa de los trabajadores y de los habitantes de los barrios populares.

Con 34 años, es el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo. Una trayectoria fulgurante para quien obtuvo la nacionalidad estadounidense hace apenas siete años y cuya experiencia política se limita a sus cinco años como representante de Queens en la Asamblea del Estado de Nueva York.

Sin experiencia, pero con "proyectos brillantes"

"Durante la campaña se le reprochó mucho esta falta de experiencia", recuerda Serge Jaumain, profesor de historia contemporánea de la Universidad Libre de Bruselas. "Uno de sus rivales le dijo que su currículum cabría en una servilleta. Puede que sea cierto, pero tiene la particularidad de llegar con proyectos bastante impresionantes".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Mamdani apuesta por un plan para hacer la ciudad más accesible para una población asfixiada por precios un 70% más altos que en el resto del país. Según estimaciones, un neoyorquino gasta en promedio unos 5.000 dólares al mes, apenas menos que el salario medio. El alivio que el nuevo alcalde quiere ofrecer a sus administrados se basa en medidas de choque —"populistas", según sus detractores—: gratuidad de las guarderías municipales y de los autobuses públicos; congelamiento de los alquileres llamados "estabilizados", alrededor de un millón de viviendas; y la creación de una red de supermercados municipales.

El costo total asciende a 7.000 millones de dólares, a los que se suma un presupuesto de 100.000 millones de dólares a diez años para la construcción de 200.000 viviendas destinadas a los sectores de menores ingresos. Para financiar estos compromisos, Zohran Mamdani planea accionar dos palancas: elevar al 11,5% el impuesto a las empresas y aplicar un recargo del 2% a los ingresos superiores al millón de dólares. También quiere aumentar el número de recaudadores de impuestos y reducir el volumen de multas no pagadas.

Acusación de antisemitismo

Pero el desafío está lejos de ser sencillo. Ser alcalde de Nueva York suele considerarse el segundo cargo más difícil en Estados Unidos. Para Zohran Mamdani, la tarea podría resultar aún más compleja. El joven edil deberá convencer a las autoridades del estado, reticentes a cualquier aumento significativo de impuestos, empezando por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, candidata a la reelección en noviembre. También tendrá que tranquilizar a los sectores empresariales, inquietos ante la llegada de un socialista al Ayuntamiento. Sin contar a los cientos de miles de propietarios que ven con malos ojos su proyecto de congelar los alquileres.

El nuevo alcalde sabe que está bajo estrecha vigilancia en la cuestión del antisemitismo, él que siempre se ha mostrado muy crítico con Israel. Una de sus colaboradoras debió dimitir tras el descubrimiento, por parte de la Anti-Defamation League, de tuits antisemitas que había publicado en su juventud. Y la organización de lucha contra el antisemitismo no parece dispuesta a detenerse ahí.

Su principal adversario, el propio Donald Trump, parece en cambio dispuesto a concederle una tregua. El panorama se presentaba mal para Zohran Mamdani, a quien el presidente calificó de "comunista", amenazando con congelar las ayudas federales a Nueva York si el demócrata resultaba electo, e incluso con desplegar la Guardia Nacional, como ya lo hizo en otros lugares.

Mamdani puede asustar a los centristas del partido demócrata

El interesado no se quedó atrás, reiterando su intención de convertir a su ciudad en un bastión de la resistencia frente a la política de la administración Trump y multiplicando los ataques personales en su discurso de victoria. "Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si existe una forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones mismas que le permitieron acumular poder", afirmó entonces.

Desde entonces, ambos se reunieron en la Casa Blanca en un encuentro que, contra todo pronóstico, estuvo marcado por un intercambio de cortesías. "Donald Trump probablemente se alegra de ver a Mamdani, que representa al ala izquierda del Partido Demócrata, asustar a una parte del electorado más centrista. También es posible que se haya sentido atraído por el personaje, que como él es una especie de outsider que lo puso todo patas arriba, incluido el establishment de su propio partido", señala Serge Jaumain.

Miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, Zohran Mamdani encarna una figura que despierta temores en un país —y en un partido— donde el término "socialista" todavía se percibe ampliamente como una mala palabra. De hecho, las principales figuras demócratas lo apoyaron apenas con reservas durante la campaña. Sin embargo, su estrategia de poner el foco en el alto costo de la vida, más que en la defensa de la democracia, bien podría resultar ganadora de cara a las próximas elecciones. Y no ha sido el único

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más