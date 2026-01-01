La familia Acento (Acento.com.do y Acento TV) desea a todo el pueblo dominicano, a toda la humanidad, y en especial a nuestros amigos lectores, cibernautas y televidentes, un saludable, armonioso y próspero Año Nuevo 2026.

Que todos sus anhelos, proyectos y metas se materialicen en este nuevo año.

¡Felicidades!

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más