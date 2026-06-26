El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, solicitó la convocatoria de una reunión con los aspirantes presidenciales y, posteriormente, del Comité Político de la organización, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) comunicara que la consulta interna prevista para el 18 de octubre no tiene respaldo en el actual calendario electoral.

En una comunicación dirigida a la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap), Domínguez Brito planteó la necesidad de que la dirección del partido analice las implicaciones de la posición asumida por el órgano electoral antes de continuar con el proceso.

El exprocurador sostuvo que la decisión de solicitar una revisión responde al interés de preservar la institucionalidad del PLD y garantizar que las actuaciones del partido se mantengan dentro del marco legal. A su juicio, la organización debe evitar avanzar en un proceso cuya viabilidad jurídica ha sido cuestionada por la JCE.

Además del aspecto legal, Domínguez Brito señaló que la consulta también enfrenta dificultades logísticas. Argumentó que el PLD no dispone actualmente de los equipos, centros educativos ni de la infraestructura necesaria para organizar una jornada de esa magnitud.

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El dirigente explicó que durante las discusiones del reglamento que regiría el período previo a la precampaña planteó dudas sobre la legalidad de la consulta, tomando como referencia una sentencia previa del Tribunal Superior Electoral (TSE). Según indicó, en ese momento se informó a los aspirantes que el reglamento sería remitido a la Junta Central Electoral para su conocimiento y que podían presentar observaciones.

Domínguez Brito afirmó que remitió sus observaciones tanto a la Conap como a la JCE. Como respuesta, el órgano electoral le comunicó que la consulta interna carece de respaldo en el ordenamiento jurídico vigente y que la sentencia TSE-0011-2025 no autoriza expresamente la celebración de ese proceso en la etapa actual del calendario electoral.

A raíz de esa comunicación, el dirigente pidió que el Comité Político conozca el tema con carácter de urgencia para definir el curso de acción del partido.

"Se partió de premisas no ciertas y nos indujeron a decisiones incorrectas y al margen de la ley. Es mejor tomar decisiones cuando hay tiempo y no cuando el error sea incorregible", expresó.

La posición de Domínguez Brito introduce un nuevo elemento en el debate interno del PLD sobre el mecanismo para escoger su candidatura presidencial, en momentos en que la organización busca reorganizarse de cara al próximo ciclo electoral y enfrenta cuestionamientos sobre la legalidad de algunos de sus procesos internos.

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