El secretario nacional de Organización del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención Burgos, llamó este domingo a preservar la unidad partidaria y fortalecer la cohesión interna de la organización oficialista de cara a los retos políticos del futuro.

Al pronunciar las palabras de bienvenida en la reunión ordinaria del Comité Nacional del PRM, encabezada por el presidente Luis Abinader, Ascención advirtió que los partidos políticos se debilitan cuando las aspiraciones individuales se colocan por encima del interés colectivo.

“Los partidos políticos no se dividen por las fuerzas de la oposición; se debilitan cuando permiten que las aspiraciones particulares fracturen la cohesión interna”, expresó.

“El futuro nos observa y el 2028 nos espera”

Durante su intervención, Ascención afirmó que el PRM tiene el desafío de conservar el poder más allá de la actual gestión gubernamental, no como una expresión de ambición política, sino como una garantía de continuidad institucional.

“El futuro nos observa y el 2028 nos espera. Preservar el poder en el 2028 no es un fin de ambición; es una necesidad democrática para garantizar que el cambio no se detenga”, manifestó.

El dirigente sostuvo que el primer deber del PRM es constituirse en “el escudo institucional y el motor político” del gobierno del presidente Luis Abinader.

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En ese sentido, reiteró que la unidad constituye la principal fortaleza de la organización para garantizar estabilidad, gobernabilidad y continuidad de las transformaciones que, según dijo, demanda la República Dominicana.

Unidad por encima de proyectos individuales

Ascención aclaró que la unidad partidaria no implica ausencia de debates internos ni de aspiraciones legítimas, sino la capacidad de colocar el proyecto colectivo por encima de los intereses personales.

“La unidad no es la ausencia de debates ni de aspiraciones; la unidad es la capacidad de poner el interés colectivo del PRM y de la República Dominicana por encima de cualquier proyecto individual”, expresó.

Sus declaraciones se producen en un momento en que el partido oficialista comienza a organizar su vida interna y a perfilar sus próximos desafíos políticos, en medio de expectativas sobre los liderazgos que podrían competir por la candidatura presidencial de 2028.

Alta dirigencia participa en reunión del Comité Nacional

En el encuentro también intervinieron el presidente del PRM, José Ignacio Paliza; la secretaria general de la organización, Carolina Mejía, y otros altos dirigentes del partido.

La jornada reunió a miembros de la Dirección Ejecutiva, del Comité Nacional y representantes de las estructuras partidarias de todo el país.

La reunión forma parte de los trabajos internos del PRM para fortalecer su organización, revisar sus desafíos políticos y preparar la ruta institucional de la organización oficialista hacia los próximos procesos electorales.

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