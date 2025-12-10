El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, anunció este martes durante la sesión del Senado de la República el depósito de dos iniciativas legislativas orientadas a fortalecer el marco jurídico de la República Dominicana para hacer frente a la infiltración del crimen organizado en la actividad política.

Taveras Guzmán advirtió que en las últimas semanas “hemos visto desfilar por los tribunales personas acusadas de narcotráfico, lavado de activos y vínculos con el crimen organizado que han logrado colarse en nuestro sistema político partidario. Y no son casos aislados: es un patrón que se repite, que se expande y amenaza con convertir la política dominicana en un mercado de intereses criminales”.

Las iniciativas, identificadas con los números 01253 y 01254, proponen:

Incluir a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE) como sujetos obligados no financieros, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, conforme a lo establecido por la Ley 155-17.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Establecer responsabilidad para las organizaciones políticas reconocidas por la JCE, según lo previsto en la Ley 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana.

El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfatizó que la entrada de recursos ilícitos en la política deteriora gravemente la democracia.

“Cuando el dinero sucio entra en la política, la democracia se prostituye. Los partidos dejan de ser instrumentos del bien común para convertirse en vehículos del crimen”, afirmó.

Con estas iniciativas, el senador Taveras reiteró su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento institucional y la integridad del sistema político dominicano. Esto en consonancia con las declaraciones recientes del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, sobre que los partidos deben cerrar la puerta al narcotráfico.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más