Hay una pregunta que resulta demasiado fácil después de ver el reportaje de Nuria Piera sobre «Vivir sin dolor»: ¿cómo puede alguien creer en esas cosas? Lo difícil es ponerse en el lugar de quien lleva meses sin dormir bien, siente dolor todos los días y ha gastado dinero buscando mejoría. Para esa persona, una promesa de alivio puede pesar más que muchas advertencias. Antes de llamarla ignorante, conviene entender su sufrimiento. Y antes de descargar toda la responsabilidad sobre ella, debemos preguntar dónde estaban las autoridades encargadas de protegerla.

La investigación presenta consultas con supuestos analizadores cuánticos, productos naturales y procedimientos a los que se atribuyen grandes beneficios. También recoge recomendaciones de abandonar medicamentos prescritos. Pero el problema adquiere otra gravedad cuando conocemos los antecedentes: según las declaraciones del director de Habilitación recogidas en la cobertura del reportaje, un establecimiento vinculado al responsable había sido cerrado cuatro veces durante 2025. También se informó de un compromiso firmado para no ofrecer servicios médicos hasta completar los requisitos correspondientes. diarioaldia.com

Cuatro cierres deberían provocar algo más que otro anuncio de clausura. Obligan a exigir una explicación sobre el seguimiento y la capacidad de impedir que continúen las mismas prácticas. Cerrar una puerta pierde eficacia si después se vuelve a atender sin cumplir las condiciones exigidas. Las autoridades deben explicar qué ocurrió entre una intervención y otra, qué medidas adoptaron y qué consecuencias se aplicaron. La población necesita protección sostenida. Una clausura puede ser necesaria, pero su verdadero valor depende de lo que sucede después.

Mientras discutimos esa responsabilidad, hay que evitar que los pacientes terminen sentados en el banquillo de los acusados. Nadie desea convertirse en víctima de una promesa engañosa. Quien busca ayuda suele querer cosas sencillas: caminar sin molestias, volver al trabajo, dormir o dejar de depender de otros. La enfermedad puede reducir la vida a una espera: la próxima consulta, el próximo análisis, el próximo medicamento. En ese recorrido, alguien que ofrece una respuesta rápida y segura puede encontrar una puerta abierta.

La antropología médica ayuda a entenderlo. Eduardo L. Menéndez explica que las personas combinan distintas formas de atenderse. Van al médico, prueban un remedio doméstico, escuchan a un vecino o consultan a alguien recomendado por un familiar. En su trabajo «Modelos de atención de los padecimientos» (2003), muestra que esas prácticas se relacionan en la vida cotidiana. Por eso, acudir a un centro alternativo puede ser un paso más dentro de una búsqueda de alivio. Comprender ese recorrido permite conversar con el paciente sin humillarlo. www.scielo.br

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En el reportaje, un hombre cuenta que llegó por recomendación de un amigo. Ese detalle importa. La confianza muchas veces tiene nombre y apellido. Si alguien cercano dice que mejoró, su experiencia puede resultar más convincente que una advertencia general. En las redes sociales ocurre algo parecido: vemos personas que aseguran sentirse mejor y reconocemos en sus historias nuestros propios dolores. El testimonio acerca la promesa. Sin embargo, escuchar una mejoría no permite saber qué la produjo ni demuestra que el tratamiento funcione para otros.

También influye la palabra «natural». Puede recordar el té preparado en casa, los consejos de una abuela o una planta utilizada durante generaciones. Esa cercanía ayuda a comprender su atractivo. Pero una preparación familiar y un suplemento vendido con promesas contra numerosas enfermedades son cosas que deben examinarse por separado. Respetar los conocimientos populares exige estudiarlos con seriedad. La etiqueta «natural» no demuestra que un producto sea seguro, que sirva para lo anunciado o que pueda sustituir un medicamento.

En este caso aparece, además, una mezcla llamativa: productos naturales acompañados de pantallas, sensores y palabras como «cuántico». Mi lectura es que esa combinación reúne dos fuentes de confianza: lo conocido y lo aparentemente moderno. Una imagen del cuerpo en una pantalla puede dar la sensación de que alguien está viendo lo que otros no encontraron. El procedimiento ofrece una explicación visible del malestar. Pero una pantalla que impresiona no demuestra que el aparato diagnostique correctamente. El lenguaje científico también puede utilizarse para vender.

Hay otra pregunta incómoda: ¿qué lugar dejamos para escuchar a quien está enfermo? Menéndez, en «Modelo médico hegemónico: reproducción técnica y cultural» (1998), cuestiona la subordinación del paciente y la exclusión de su palabra. Su crítica permite pensar en consultas donde se entrega una receta, pero quedan sin responder el miedo y las dudas. Esto no describe a todos los médicos ni explica automáticamente cada caso del reportaje. Sí recuerda que una atención de calidad necesita tiempo, explicaciones y respeto, además de conocimientos técnicos. dialnet.unirioja.es

Cuando alguien encuentra una persona que lo escucha y le promete mejoría, puede sentirse atendido por primera vez en mucho tiempo. Esa necesidad merece una respuesta seria. Roger Bartra, en «Antropología del efecto placebo», examina cómo los rituales y los significados se relacionan con la experiencia corporal. Su discusión ayuda a pensar en la confianza que rodea un tratamiento. Pero no permite afirmar que las mejorías del reportaje sean efecto placebo. Tampoco convierte una sensación de alivio en prueba de curación ni valida un diagnóstico. web.anuies.mx

Precisamente porque la esperanza tiene tanta fuerza, quienes ofrecen servicios de salud deben responder por sus afirmaciones. Y las autoridades deben vigilar antes de que el problema llegue a la televisión. Los antecedentes de cierres hacen insuficiente una respuesta limitada a advertir al público. Hace falta informar sobre las inspecciones, comprobar el cumplimiento de las medidas, investigar posibles daños y determinar las responsabilidades que correspondan. No podemos dar por demostrada una complicidad, pero sí exigir cuentas por un control que, ante la repetición denunciada, muestra fallas que necesitan explicación.

La regulación también debe ser comprensible para la gente. Una persona necesita saber dónde verificar si un centro está habilitado, cómo consultar un registro sanitario y dónde denunciar sin perderse entre oficinas. Quienes pudieron resultar afectados necesitan orientación y seguimiento. Al mismo tiempo, los servicios médicos deben poder hablar sobre suplementos y remedios sin regaños. Si el paciente teme ser ridiculizado, puede callar lo que consume y las recomendaciones que recibe. Escuchar permite conocer mejor esas decisiones y ayudar a prevenir riesgos.

Después del reportaje de Nuria, la pregunta no puede quedarse en por qué la gente cree. Debemos preguntar por qué una oferta cuestionada logra mantenerse o reaparecer después de intervenciones oficiales. La persona enferma ya carga con suficiente dolor para recibir también nuestra burla. Quien comercializa promesas debe responder por lo que ofrece; quien tiene autoridad debe responder por cómo protege. Vivir sin dolor es una aspiración humana legítima. Convertir esa esperanza en negocio exige vigilancia y consecuencias, especialmente cuando las advertencias y los cierres ya se han repetido.

Bibliografía

Bartra, Roger. «Antropología del efecto placebo». En Memorias de la Academia Mexicana de la Lengua, tomo XLIII, 121–128. Academia Mexicana de la Lengua, 2018.

Menéndez, Eduardo L. «Modelo médico hegemónico: reproducción técnica y cultural». Natura Medicatrix, n.º 51 (1998): 17–22.

Menéndez, Eduardo L. «Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas». Ciência & Saúde Coletiva 8, n.º 1 (2003): 185–207. https://doi.org/10.1590/S1413- 81232003000100014.

Piera, Nuria. «Vivir sin dolor: ¿a qué precio?». Partes 1 y 2. Nuria, Color Visión, 14 de noviembre de 2026. Reportaje televisivo.

García, Renny. «Salud Pública ordena cerrar centros de “Vive Sin Dolor” por diagnósticos sin respaldo y productos irregulares». Diario al Día, 15 de noviembre de 2026.