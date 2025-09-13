Señor, hoy estamos cercados

por la cultura de la post verdad.

Es más difícil encontrar personas,

instituciones y contextos

que defiendan y asuman la veracidad

como valor y eje rector.

A pesar de la certeza de la verdad,

es bien escaso;

y no olvidamos el llamado que nos haces

a ser testigos de ella.

Demos testimonio de lo que implica

encarnar la verdad,

abrazar el proyecto de Jesús con transparencia,

ser fiel a su palabra sin vacilar,

adherirnos a su voluntad con libertad ilimitada

y vivir una relación filial integral.

Hemos de ser portadores sinceros

de la Buena Noticia,

blasón de la autenticidad,

bandera de la nitidez,

estandarte de la franqueza.

Señor, tú eres la Verdad.

Fortalece nuestra capacidad para entenderla.

Orienta nuestra voluntad para sostenerla.

Danos tu espíritu para vivirla.

¡Queremos ser testigos de la verdad!

Poema poema religioso Testigos de la verdad

Dinorah García Romero

Educadora

Investigadora del Centro Cultural Poveda - Directora  del Proyecto: Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. - Titular de Formación continuada en el Centro Cultural Poveda. - Docente del  Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales,  Universidad de Valencia-Universidad Autónoma de Santo Domingo. - Co-Directora de Tesis en el Programa de Doctorado en Educación, Universidad de Valencia-Universidad-Autónoma de Santo Domingo.  

