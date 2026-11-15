Durante la XXIV Convención Nacional Ordinaria, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) eligió a Luis Abinader como su nuevo presidente el 9 de agosto 2026, certamen en el cual fueron electos Deligne Ascención como vicepresidente ejecutivo, Juan Garrigó en la Secretaría General y Gloria Reyes al frente de la Secretaría de Organización, junto a otros destacados dirigentes a escala nacional. Gracias al estricto apego a los estatutos partidarios y al ordenamiento jurídico vigente, dicho proceso gozó de una notable legitimidad y fue recibido con beneplácito por la sociedad en general.

Poco tiempo después, en octubre último, la organización emprendió una amplia y ejemplar jornada de verificación de su padrón de militantes, así como de inscripción de nuevos miembros. Desde Boston, observé con sana admiración a través de las plataformas digitales las imágenes de mis compañeros de la Dirección Ejecutiva Nacional encabezando, en cada provincia y municipio, esta loable labor de expansión y consolidación institucional, desarrollada bajo un clima de auténtica fraternidad y transparencia.

Estos acontecimientos tuvieron lugar precisamente en una coyuntura en la que las fuerzas de oposición parecían inmersas en una dinámica estéril, girando sobre su propio eje sin lograr articular propuestas innovadoras ni ideas renovadoras que ofrecer al electorado.

Tales logros representaron un firme paso de avance para el PRM; un hito más dentro de la trayectoria que lo ha consolidado como la fuerza política más vigorosa y competitiva de la nación (Un paso adelante). Sin embargo, en los últimos días y de manera intempestiva, se ha suscitado una estrepitosa controversia allí donde no existían motivos reales ni circunstancias que la justificaran. Controversia que por el prestigio de sus protagonistas podrían debilitar el posicionamiento del partido (dos pasos hacia atrás).

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Si bien los contextos históricos y sus protagonistas se encuentran en las antípodas, este errático movimiento de avance y retroceso evoca inevitablemente el célebre título de Lenin en 1904, “un paso adelante y dos pasos hacia atrás”.

Antonio Almonte Físico nuclear Actual Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía del PRM. Graduado en física y en ingeniería nuclear (Madrid y Londres). Ver más