Xi Jinping, de China, y el canadiense Mark Carney han acordado recortar aranceles, en un momento en que el presidente chino inicia una semana de diplomacia de alto nivel que culminará, previsiblemente, en una sesión tripartita con Donald Trump y Vladímir Putin.

Carney, quien llegó el lunes por la noche a Shenzhen —centro tecnológico del sur de China— para asistir a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se celebra esta semana, ha intentado diversificar el comercio de Canadá para reducir su fuerte dependencia de Estados Unidos.

Según un comunicado difundido el martes por Canadá, China ha ofrecido reducciones arancelarias adicionales para las exportaciones canadienses —como carne de cerdo congelada, pescado y mariscos— por un valor aproximado de 400 millones de dólares canadienses (280 millones de dólares estadounidenses). Por su parte, Ottawa prorrogará durante dos años las exenciones arancelarias aplicadas a productos chinos de acero y aluminio, cuya vigencia expirará a finales de 2026.

«Hemos desbloqueado miles de millones de dólares en nuevos pedidos de exportación para los agricultores, ganaderos y pescadores canadienses», afirmó Carney en un comunicado. «Canadá está diversificando sus relaciones en el exterior para tener la libertad de vivir como nosotros decidamos».

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Este encuentro se produce mientras Xi Jinping busca presentar a China como un pilar de estabilidad para las potencias medias preocupadas por las guerras comerciales de Trump, que han afectado incluso a aliados cercanos como Canadá.

Xi le indicó a Carney que ambas partes deberían «aprovechar el impulso para fortalecer la confianza política mutua» y «profundizar aún más la cooperación tradicional en ámbitos como el comercio, la energía, la agricultura y las finanzas».

Asimismo, Xi instó a China y Canadá a «practicar conjuntamente un verdadero multilateralismo y promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo», una postura que refleja el empeño de Pekín por reformar el orden internacional —liderado por Estados Unidos— para adaptarlo a sus propias prioridades.

Según los analistas, la política de acercamiento a China de Carney —quien en enero se convirtió en el primer dirigente canadiense en visitar Pekín en casi una década— lo coloca en un terreno delicado. Xi busca «presentar la imagen de un país del G7 normalizando y profundizando las relaciones bajo sus propias condiciones, precisamente mientras dicho país mantiene una guerra comercial con Washington», señaló Michael Kovrig, exdiplomático y analista canadiense que permaneció detenido en Pekín durante tres años hasta su liberación en 2021.

La intensa actividad diplomática de Xi incluirá reuniones bilaterales con líderes de gran parte de los 21 miembros del APEC, entre ellos los de Rusia y Estados Unidos, así como Japón, Australia, Nueva Zelanda y varias naciones del sudeste asiático.

El jueves está previsto que Xi celebre una cumbre tripartita con los presidentes de Rusia y Estados Unidos. El encuentro está siendo seguido de cerca en Europa y Asia, en busca de indicios de que Trump pudiera ceder terreno en cuestiones como la guerra en Ucrania —donde Moscú ha presionado a Kiev para que ceda territorio— o Taiwán, sobre el cual China reclama soberanía.

Por su parte, las relaciones entre Estados Unidos y Canadá tocaron fondo en agosto, cuando fracasaron las negociaciones comerciales bilaterales y ambas partes impusieron duras medidas de represalia. Estados Unidos es el destino de aproximadamente dos tercios de los bienes y servicios canadienses; el año pasado, el comercio bilateral alcanzó un total de unos 872.000 millones de dólares estadounidenses.

«Canadá se enfrenta a una reciente volatilidad en la política comercial y económica de Estados Unidos», publicó la semana pasada el Global Times —un tabloide nacionalista vinculado al Partido Comunista de China (PCCh)—, citando a Yu Xiang, del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad Tsinghua. «Por lo tanto, profundizar los lazos con un socio importante como China es una medida práctica que ayudará a Canadá a desarrollar resiliencia económica».

En el comunicado, Canadá indicó que ambos países también acordaron establecer nuevos servicios aéreos, cooperar en materia aduanera para combatir el narcotráfico y aumentar la colaboración en los sectores del petróleo, el gas, las energías renovables y la energía nuclear.

Ottawa tiene el objetivo de aumentar sus exportaciones a China en un 50 % para el año 2030. Durante su visita a Pekín en enero, Carney describió a China como un «socio estratégico» que se había vuelto más predecible que Estados Unidos.

«Ahora, Carney se enfrenta a la difícil tarea de profundizar la cooperación económica sin generar nuevas dependencias estratégicas», afirmó Vina Nadjibulla, directora ejecutiva del Centre for Strategic Statecraft.

Joe Leahy e Ilya Gridneff. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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