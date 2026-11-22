Hay hombres cuya grandeza no se explica exclusivamente por los cargos que han ocupado, las responsabilidades que han desempeñado o los reconocimientos que han recibido. Su verdadera dimensión se descubre en la trascendencia de sus realizaciones, en la firmeza de sus convicciones, en la lealtad con que asumen sus compromisos y, sobre todo, en la calidad humana que manifiestan en sus relaciones con los demás. El doctor Franklin García Fermín es, a mi juicio, uno de esos hombres cuya trayectoria merece ser examinada desde la amplitud de sus aportes y la profundidad de sus valores.

Su historia está profundamente vinculada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un uasdiano de convicciones, un académico de reconocida trayectoria y un dirigente que ha dedicado buena parte de su vida a pensar, defender y conducir los destinos de la Primada de América. Su paso por distintas responsabilidades universitarias, hasta alcanzar la Rectoría, constituye una expresión de su vocación de servicio y de su capacidad para comprender la universidad como una institución llamada a transformar la sociedad.

La UASD lo ha distinguido como Profesor Meritísimo, reconocimiento que honra su trayectoria académica y su contribución a la educación superior dominicana. A ello se suman varios doctorados honoris causa y otras distinciones que reconocen sus méritos intelectuales y su proyección académica nacional e internacional.

Su formación intelectual también merece especial consideración. Es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco, España, y se le reconoce como el primer uasdiano en alcanzar ese grado doctoral en dicha institución. Esta formación, unida a su experiencia docente e investigativa, ha fortalecido una visión jurídica y política que se expresa tanto en sus reflexiones académicas como en su ejercicio de la función pública.

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Su producción bibliográfica constituye otra expresión de su vocación intelectual. Obras como Evaluación del Poder Judicial y recomendaciones para su transformación, Democracia, Constitución y reelección presidencial en la República Dominicana, Reflexiones constitucionales, Introducción al estudio del derecho y Introducción al estudio del derecho privado, estas últimas en colaboración con la doctora Rosalía Sosa Pérez, revelan su interés por el pensamiento jurídico, la institucionalidad democrática y la formación de nuevas generaciones de profesionales. A estas publicaciones se agregan Ecos de una rectoría, testimonio de su experiencia al frente de la UASD, y su más reciente obra, Mi padre y las mariposas, que permite apreciar otra dimensión de su sensibilidad y de su universo personal.

Sin embargo, hay una faceta de su trayectoria que merece un reconocimiento particularmente especial: su desempeño como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Desde esa responsabilidad, Franklin García Fermín impulsó una concepción democratizadora de la educación, convencido de que el talento no debe quedar condicionado por el origen social ni por las posibilidades económicas de las familias.

Su gestión contribuyó a ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior mediante los programas de becas nacionales e internacionales. Su visión permitió que miles de jóvenes dominicanos pudieran aspirar a una formación académica que, de otro modo, habría resultado difícil o imposible para ellos. Detrás de cada beca hay una historia familiar, una esperanza y una posibilidad de transformación. Por eso, el alcance de esa política pública no debe medirse únicamente en cifras, sino también en las vidas que ha contribuido a cambiar y en las familias que han encontrado en la educación una oportunidad de progreso.

Pero su visión no se limitó a democratizar el acceso a las universidades. Tuvo también el ingenio y la sensibilidad de comprender que el desarrollo científico de una nación no puede construirse al margen de las humanidades, las artes y la educación. Durante su gestión promovió la incorporación de estas áreas a las posibilidades de apoyo del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT). Esta decisión tuvo una significación extraordinaria, porque amplió la comprensión institucional del conocimiento y reconoció que las humanidades y las artes también investigan, crean, interpretan y transforman la realidad.

Ese aporte retrata al humanista que hay en Franklin García Fermín. Un hombre que entiende que una sociedad no se desarrolla únicamente mediante el crecimiento económico, la innovación tecnológica o el avance de las ciencias experimentales. También necesita pensamiento crítico, sensibilidad estética, conciencia histórica, creatividad y capacidad para interrogarse sobre su propia existencia. La ciencia necesita de la conciencia, la tecnología necesita de la ética y el desarrollo necesita de la cultura.

En esa perspectiva, su gestión ministerial deja una contribución que merece ser reconocida en la historia reciente de la educación dominicana. No se trata solamente de haber administrado una institución pública, sino de haber defendido una concepción más amplia, inclusiva y humanista de la educación superior.

Ahora bien, si sus credenciales académicas, su trayectoria universitaria y su desempeño ministerial hablan de sus capacidades intelectuales y políticas, su condición humana revela otra dimensión de su grandeza.

Franklin es un hombre de convicciones, de lealtades y de compromisos. Tiene una particular capacidad para construir relaciones, congregar voluntades y defender los proyectos en los que cree. No es de aquellos que entienden el liderazgo como una posición desde la cual se imparten instrucciones o se distribuyen responsabilidades. Su manera de ejercerlo incorpora un componente humano que se expresa en la protección, el acompañamiento y la defensa de quienes forman parte de su entorno de confianza.

Quiero destacar especialmente esa condición de hombre leal y protector. Franklin sabe defender a los suyos. Sabe acompañar a quienes han compartido con él las jornadas difíciles y responder cuando las circunstancias exigen solidaridad y compromiso. Para él, la lealtad no parece ser una simple expresión de cortesía ni una palabra que se acomoda a las conveniencias; es, ante todo, una manera de entender las relaciones humanas. Y esa cualidad tiene un valor extraordinario en una sociedad donde, con demasiada frecuencia, las conveniencias terminan imponiéndose sobre los principios.

Reconozco en él la importancia que concede a la palabra empeñada, a la gratitud, a la amistad y al compañerismo. Su integridad como ser humano se expresa en esa capacidad de mantener vínculos, defender convicciones y no desentenderse de quienes han depositado su confianza en él; porque el liderazgo también consiste en hacerse responsable de las personas, en reconocer los esfuerzos compartidos y en comprender que ninguna conquista individual tiene verdadero sentido si se construye sobre el olvido de los demás.

Su condición de visionario se manifiesta, precisamente, en esa combinación de pensamiento y acción. Ha sabido comprender las circunstancias, anticipar necesidades y encontrar posibilidades donde otros apenas advierten dificultades. Como académico, ha contribuido a la formación del pensamiento jurídico; como uasdiano, ha participado en la conducción de una de las instituciones más importantes de la República Dominicana; como ministro, ha incidido en las oportunidades educativas de toda una generación; y como humanista, ha defendido una concepción integral del desarrollo nacional.

Por todo ello, rendir homenaje al doctor Franklin García Fermín es reconocer mucho más que una hoja de servicios. Es reconocer a un hombre que ha transitado por la academia, la política, la universidad y la administración pública sin desprenderse de la dimensión humana que da sentido a cualquier trayectoria. Es reconocer al profesor que ha hecho del conocimiento una vocación; al político uasdiano que ha defendido sus convicciones; al ministro que contribuyó a democratizar las oportunidades educativas; al intelectual que ha dejado testimonio de sus ideas en sus libros; y al amigo que entiende que la lealtad se demuestra, especialmente, cuando más se necesita.

Los cargos son transitorios, las posiciones institucionales cambian y las circunstancias políticas pertenecen a su tiempo. Sin embargo, las obras permanecen, las oportunidades que se ofrecen transforman vidas y los valores auténticos sobreviven a las coyunturas.

Mi reconocimiento, respeto y admiración al doctor Franklin García Fermín; por su inteligencia, su liderazgo, su visión de futuro, su compromiso con la educación dominicana, su vocación académica y, de manera muy especial, por su integridad y nobleza como ser humano.

Gerardo Roa Ogando Profesor universitario y escritor Gerardo Roa Ogando es teórico del lenguaje y creador literario; miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y catedrático universitario. En la Universidad Autónoma de Santo (UASD) ha desempeñado las siguientes funciones gerenciales: coordinador de la Cátedra de Lingüística (2014-2018); director de la Escuela de Letras (2018-2022); decano de la Facultad de Humanidades (2022-2026) y, actualmente, vicerrector de Extensión (2026-2030). Sus aportes incluyen más de una decena de obras entre las que destacan una novela, cuentos, un poemario y cientos de ensayos. Se autoasume como un cosmolingüista porque más allá de describir la estructura del sistema lingüístico en frases y oraciones, su esfuerzo se ha centrado en el estudio del lenguaje, entendido como universo de universos comunicativos y no solo como capacidad de simbolización humana. Es genuino autor del neologismo "cosmolingüística", en varias de sus publicaciones, de las cuales las más notables son: Cosmolingüística: Discurso, ideología y cine (Isla Negra, 2022); La lengua del Fanerón: Un enfoque para el análisis del discurso (MESCYT, 2024) y decenas de artículos publicados en su columna Ciencias del lenguaje, de Acento. Ver más