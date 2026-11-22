Las esperanzas de encontrar con vidas en Haití a los cuatro técnicos de aviación de El Salvador que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), son cada vez menos probables.

Los cuatro aerotécnicos, miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), fueron secuestrados por pandilleros criminales en la comunidad de Croix-des-Bouquets, Puerto Principe, Haití, el 18 de octubre pasado.

A dos meses de iniciado el operativo de rescate, reina en el presidente Nayib Buquele la incertidumbre de si podrá encontrarlos con vida luego de conocer informes fidedignos del “modus operandi” de la banda criminal que secuestró a sus soldados.

Dicen que los pandilleros sospechosos de la desaparición de los cuatro soldados tienen vínculos con grupos sanguinarios especializados en el tráfico de sustancias ilícitas, armas de fuego y de órganos humanos.

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Ninguna de las estructuras criminales haitianas que operan en Haití se ha hecho responsable de la desaparición de los soldados.

El principal sospechoso y líder de la pandilla 400 Mawozo, Wilson Joseph, (alias Lanmó San Jou), ha negado rotundamente saber del paradero de los militares.

Otro grupo al que se imputa el hecho es a la pandilla Viv Ansanm y G-Pép que también operan en la capital de Puerto Principe.

La no revelación por parte de los secuestradores de la condición física ni el paradero de sus reos, ni reclamar pago para su liberación, mantiene al gobierno salvadoreño en un estado de incertidumbre e ira colectiva.

La comunidad internacional sigue preocupada dando seguimiento paso a paso al operativo de búsqueda y rescate de los cuatros militares desaparecidos.

Ante la sospecha de haber ocurrido lo peor, la brigada militar salvadoreña junto a brigadas haitianas realiza una aparente operación limpieza vengativa contra los pandilleros eliminándolos en combate, liberando zonas que tenían bajo su control, apresando a algunos y destruyendo las lujosas propiedades de sus líderes.

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GFS) en Haití, apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está compuesta por unos 5,500 efectivos provenientes de Kenia, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, El Salvador, Bangladés, Chad, Bahamas y Belice.

Entró en operación el pasado 30 de septiembre y reemplazó la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, también organizada por la ONU, la cual no logró frenar el avance de los pandilleros civiles armados.

A Bukele le será muy difícil que la FAES completen la misión de eliminar las pandillas en Haití tal y como lo logró hacer en El Salvador.

Para ello tendría que intervenir y desarticular la estructura gubernamental y militar de esa nación ante las sospechas de que detrás de los pandilleros hay políticos y militares haitianos económicamente poderosos involucrados en el financiamiento de esos grupos criminales a quienes protegen, les facilitan armas, municiones y drogas.

Quizás sea esa la razón por la que los líderes pandilleros sean tan difícil de localizar para su apresamiento y sometimiento a la justicia.

Ante las efectivas operaciones militares directas contra grupos criminales utilizando vehículos blindados, drones y bombardeos aéreos, miles de ciudadanos haitianos han salido a las calles coreando consignas en favor del presidente salvadoreño por esas acciones.

Pero no solo eso, reclaman a Bukele que los libere de la situación política, pobreza y de terror que se vive por años en Haití, algo que no puede hacer el mandatario salvadoreño ya que la misión de sus fuerzas armadas es solo de rescate y respaldo a las brigadas policiales y militares haitianas para desarticular bandas criminales, y no de ocupación y conquista de esa nación caribeña.

Rafael Gómez Periodista Rafael Gómez, periodista dominicano. Residente en los Estados Unidos. Ver más