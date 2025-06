04/06/2025 · 12:04 AM

Al ser testigo de las políticas migratorias de muerte que se blanden como “defensa” y “soberanía nacional” en República Dominicana; al vivir, en el fragmento de historia que me ha tocado, este momento cumbre del odio y la violencia, me obligo —para no caer en la desesperanza— a recordar.

Recordar que es nuestra responsabilidad desplazar el discurso del odio por un discurso de derechos, de conciliación, de solidaridad y de humanidad. Si la literatura, si nuestras inquietudes estéticas no sirven para construir humanidad, ¿para qué otra cosa servirían?

En el contexto actual, convulso y antiderechos, que vive República Dominicana en relación con la crisis humanitaria en Haití, vale la pena recordar que no estamos solas: muchas otras personas piensan y sienten diferente. Me obligo a recordar a esas personas:

En noviembre de 2022 desde Proyecto Anticanon desarrollamos el segundo diálogo Escritoras de la isla: AyitiQuisqueya (ver las memorias del primer diálogo en mi artículo publicado el 25 de mayo) en este Ingrid Luciano, Ketlly Mars, Andrise Pierre y quien escribe, con las traducciones simultáneas de Jhaky Valcourt (quien además tradujo los textos que leímos las unas de las otras) decidimos hacer un encuentro en el que poder conocernos un poco más y apreciar nuestra literatura, leímos textos, conversamos sobre nuestras apreciaciones particulares de cada uno, nos hicimos preguntas para comprenderlos mejor…

¿Quiénes somos en AyitiQuisqueya? Escritoras, sin dudas, pero para Ketlly también somos personas que sin entender muy bien la razón nos miramos y juzgamos desde una serie de prejuicios, estereotipos y sobre todo con racismo. Comentó que en Haití existe también ese racismo entre haitianos, heredado del colonialismo que está basado en el color de piel, el nivel económico o en el qué tanto se domina el francés.

El fenómeno del racismo heredado de la supremacía colonial también afecta de un modo muy parecido República Dominicana, en un fenómeno que es igual al racismo, que se manifiesta como racismo, tiene los efectos y consecuencias del racismo, pero no podemos llamar racismo.

Ingrid Luciano explicó que es parte de una generación que se cuestiona lo que se nos ha dado como identidad reconociendo que en nuestra tradición siempre ha existido el mismo cuestionamiento, aunque se nos oculte, comenzó leyendo un fragmento de su pieza teatral “Hay una yola en el mundo” pieza que dialoga con el “Entremés de Cristóbal de Llerena” tomando los personajes principales de esa obra que son el gracioso, el bobo y un monstruo para reinterpretar el contexto de la isla en el que se critica el tema del racismo institucionalizado-nacionalizado.

“nací en un batey en medio de la lluvia y los cantos de tambor. Nadie me miró, nadie me nombró”

Andrise, quien también es dramaturga dijo “sentirse tocada con el texto de Ingrid” leyó un fragmento de una pieza en la que aborda también la matanza del 37 pero no desde una perspectiva de reproche histórico o de odio, por el contrario, cuenta el drama de un padre y su hija que cruzan el río, desde la hermosa sutileza del anhelo y del recuerdo.

Andrise también comentó respecto al imaginario que se tienen ambas partes de la isla la una de otra, entiende que todas esas ideas son prejuicios y estereotipos negativos situaciones tales como la vida de los bateyes, las situaciones de los estudiantes haitianos en República Dominicana, mientras que las buenas experiencias se mantienen ocultas o solo se comunica lo que tiene que ver con el comercio, por lo que aprecia un espacio en el que poder valorar y conocer otras cosas fuera de los prejuicios.

Los fragmentos de la novela “Fado” que leyó Ketlly motivaron una conversación sobre la prostitución y cómo esta se convierte en condición común de la explotación patriarcal de los cuerpos de las mujeres no solo en la isla sino en el mundo, Ingrid leyó un fragmento de su pieza teatral donde aborda el tema, concluimos que la migración en busca de mejora de las condiciones de vida es otro factor común que tenemos, solo que se da en contextos diferentes.

Al leer nuestros textos pese a las fronteras enumeradas al inicio, son muchos los aspectos comunes que identificamos respecto a nuestra situación y experiencia estética como mujeres, así como temas comunes, la sensibilidad, el detalle, la sutileza y la belleza de lo cotidiano son todos aspectos presentes en los textos que leímos esa noche y que se encuentran presentes en nuestra literatura superando así la idea de Nación, pues incluso en contextos tan distintos y en distintos tipos de textos (poesía, narrativa y dramaturgia) compartimos problemáticas como el patriarcado que es a su vez uno de los pilares de la política racista que sustenta la deshumanizante corriente de pensamiento antihaitiano-antidominicano.

“La situación de las mujeres en la isla no tiene nacionalidad… eso hace que podamos darnos un abrazo de solidaridad y ánimo” comentó Ketlly.

Ingrid también resalta otra similitud indiscutible “somos una isla de migrantes”

Esta actividad se realizó también utilizando los recursos de la virtualidad lo que ha permitido llegar a centenares de personas, el artista Juan Mayi comentó: “felicito y agradezco este encuentro. ¡Buena iniciativa! Eso es lo que necesitamos y queremos, un compartir cultural, la isla es nuestra AyitiQuisqueya ¡BRAVO queridas poetas!

Carmen Yris Mora Cedeño también escribió al respecto del diálogo: “Una unión no quiere decir un país/ Una unión es el corazón/ Todos somos hermanos/ Sin importar la Nación/ Hablamos de Haití/ Una bella Nación/ Unida a República Dominicana/ Ejemplo dan de Amor.”

Proyecto Anticanon está comprometido con el establecimiento de unas relaciones sanas entre las dos partes de la isla, reconociendo que para que existan dos repúblicas una no tiene que ser negación de la otra, en cambio poniendo en marcha nuestro lema ¡Conocernos para reconocernos! Conocernos para valorarnos, conocernos para liberarnos de los prejuicios, ignorancia, miedo, conocernos para afianzar nuestra identidad no en el rechazo, sino en el respeto y la aceptación.