La visita apostólica del Papa León XIV a Sudamérica (del 6 al 17 de noviembre de 2026) ha sido evaluada de manera diferente en cada país, marcada por el desafío pastoral en el territorio más secularizado de la región, la movilización masiva y el reto político en Argentina, y un emotivo regreso a sus raíces como ex misionero y obispo en Perú. Aquí les hago la recopilación hecha por la IA de Google.

Uruguay (6 al 8 de noviembre)

El reto de la secularización: Como el país más secular de América Latina, la visita puso a prueba la relevancia del catolicismo.

Como el país más secular de América Latina, la visita puso a prueba la relevancia del catolicismo.

Enfoque: El pontífice —nacido en Chicago— buscó reconectar con los jóvenes y con católicos alejados de la Iglesia, culminando su estancia el domingo en Florida (al norte de Montevideo) en una festividad vinculada a la identidad nacional. Analistas religiosos señalaron que este paso reflejó el futuro del catolicismo ante la pérdida de influencia cultural y política de la institución.

El pontífice —nacido en Chicago— buscó reconectar con los jóvenes y con católicos alejados de la Iglesia, culminando su estancia el domingo en Florida (al norte de Montevideo) en una festividad vinculada a la identidad nacional. Analistas religiosos señalaron que este paso reflejó el futuro del catolicismo ante la pérdida de influencia cultural y política de la institución.

Argentina (8 al 11 de noviembre)

Luces y sombras: La etapa argentina fue catalogada como la más delicada en el plano político, debido a las tensiones y críticas de la Iglesia frente al programa de austeridad del gobierno de Javier Milei.

La etapa argentina fue catalogada como la más delicada en el plano político, debido a las tensiones y críticas de la Iglesia frente al programa de austeridad del gobierno de Javier Milei.

Movilización y organización: A pesar de los temores previos, la visita dejó una imagen positiva para el gobierno al no registrarse incidentes de seguridad ni uso partidario del evento.

A pesar de los temores previos, la visita dejó una imagen positiva para el gobierno al no registrarse incidentes de seguridad ni uso partidario del evento.

Puntos destacados: Se vivieron momentos de gran emoción en el encuentro con la juventud, una masiva movilización pacífica comparada en magnitud con los festejos de la selección de fútbol, y un llamado a la unidad nacional encomendándose a la Virgen de Luján.

Se vivieron momentos de gran emoción en el encuentro con la juventud, una masiva movilización pacífica comparada en magnitud con los festejos de la selección de fútbol, y un llamado a la unidad nacional encomendándose a la Virgen de Luján.

Perú (11 al 17 de noviembre)

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"El Papa vuelve a casa": Al haber ejercido como misionero agustino y obispo de Chiclayo, el regreso del pontífice generó un profundo fervor popular.

Al haber ejercido como misionero agustino y obispo de Chiclayo, el regreso del pontífice generó un profundo fervor popular.

Agenda y recorrido: Su agenda incluyó Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, destacando celebraciones como la Santa Misa en las Pampas de Pimentel y encuentros con comunidades locales.

Su agenda incluyó Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, destacando celebraciones como la Santa Misa en las Pampas de Pimentel y encuentros con comunidades locales.

Estado de salud: Durante su estancia en tierras peruanas, el Papa comentó que está "superando" las secuelas de una cirugía previa por cáncer de pulmón a la que se sometió semanas antes del viaje.

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Chile, el ausente.

La ausencia de Chile en la primera gira sudamericana del Papa León XIV (realizada en noviembre de 2026 por Uruguay, Argentina y Perú) responde principalmente a la necesidad de la Iglesia chilena de contar con espacio y tiempo para recuperarse de las crisis provocadas por los casos de abusos sexuales.

Aunque el Vaticano no ha emitido un comunicado oficial detallando las exclusiones de la ruta, diversos analistas eclesiásticos y teólogos señalan los siguientes factores clave detrás de esta decisión:

El impacto de los abusos sexuales y la visita anterior. La Iglesia en Chile aún atraviesa un proceso interno de sanación y reestructuración tras los escándalos de abusos. Además, el recuerdo de la compleja visita del papa Francisco en 2018, marcada por controversias y una baja convocatoria, lleva al Vaticano a considerar que el ambiente eclesial y social requiere más tiempo antes de una nueva visita pontificia.

La Iglesia en Chile aún atraviesa un proceso interno de sanación y reestructuración tras los escándalos de abusos. Además, el recuerdo de la compleja visita del papa Francisco en 2018, marcada por controversias y una baja convocatoria, lleva al Vaticano a considerar que el ambiente eclesial y social requiere más tiempo antes de una nueva visita pontificia.

El criterio de elección del itinerario. La gira de noviembre de 2026 tuvo un fuerte componente personal y de continuidad histórica. El pontífice priorizó visitar Perú , país donde vivió más de dos décadas como misionero y obispo de Chiclayo, junto con Argentina y Uruguay , naciones vinculadas directamente al legado del papa Francisco que habían quedado pendientes en su pontificado.

La gira de noviembre de 2026 tuvo un fuerte componente personal y de continuidad histórica. El pontífice priorizó visitar , país donde vivió más de dos décadas como misionero y obispo de Chiclayo, junto con , naciones vinculadas directamente al legado del papa Francisco que habían quedado pendientes en su pontificado.

Cuestiones de agenda y salud. El viaje apostólico se concentró en doce días de actividades entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. Esta limitación de tiempo ocurrió pocas semanas después de que el papa fuera sometido a una cirugía pulmonar, lo que obligó a diseñar un recorrido acotado a tres países. A pesar de no aterrizar en territorio chileno, León XIV recibió una invitación protocolar para visitar el país en el futuro. Asimismo, el 11 de noviembre, mientras sobrevolaba Chile en su trayecto de Buenos Aires hacia Lima, envió un telegrama protocolar dirigido al presidente de Chile, José Antonio Kast y a todos los ciudadanos del país.

Según lo difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede, el texto exacto del mensaje fue el siguiente:

"Al sobrevolar el espacio aéreo chileno en mi viaje apostólico a Perú, le envío un cordial saludo a Su Excelencia y a sus conciudadanos, invocando sobre la nación los dones de paz y concordia de Dios Todopoderoso.”

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Desde los predios del Santo Domingo “español”, tierra de las primacías de estas recién descubiertas (hace sólo un poco más de quinientos años y pico) parte desconocida del tercer planeta del Sistema Solar, este escribidor crítico evalúa el resultado por separado y no en conjunto, porque son tres sociedades distintas vista desde una cuarta también divergente.

Es decir, cómo lo planificaron los diplomáticos de la Curia del Vaticano: cada país con un tratamiento especial: al estado laico, donde se ha implementado leyes del aborto y la eutanasia y es formalmente laico, el Papa propuso un encuentro de testimonio al llevar a los uruguayos una buena nueva, con resultados en términos relativos soberbios, por ser Uruguay una nación de un poco más cuatro millones de habitantes por la emigración de los jóvenes. Además, la feligresía católica es minoritaria en ese país.

Por su parte, cruzar el río de la Plata, conllevó un reto distinto: cumplir con la Patria del Papa Francisco, quién no viajó a su país durante los 12 años de su pontificado, por la razón de que la pasión argentina no es solo futbolística, también societal y podía implicar incidentes no apropiados. Y el Papa León XIV fue, habló ante el estamento político y les cantó las “tres verdades” de la misión ética del “buen gobierno”, con disgustos desde Milei hacia abajo. Y logró imponer el mensaje y movilizar por millones a los pibes y a los padres.

La prueba de fuego llegó al volar a Perú. Donde desde el inicio, la controladora de vuelo, les dio la bienvenida a… casa. Y ese lema se quedó y definió el carácter de la estancia. León XIV recuperó su identidad del Padre Bob, y actuó casi sin protocolo. Visitó el centro de país (Lima), el Norte (Chiclayo), la sierra (Cusco) y la selva (Pucallpa), y en todos los lugares atestiguó su “alma” peruana. Todas las misas masivas programadas se contaron por millones de fieles, la euforia le embargaba todo su ser. El Papa salió de Lima, hasta que llegó a la dura realidad de los periodistas en la “rueda de prensa” espontánea en el vuelo de regreso. Todo se agrió al contestar a un periodista francés sobre la misa tradicional y la liberalización dispuesta por el Papa Francisco, y respondió refrendándola y amargándole la euforia de su visita a su casa…

¡Bienvenido a la realidad, Papa León XIV!

Miguel Sang Ben Economista Economista y politólogo. Profesor Universitario en la PUCMM. Articulista. Coordinador de Extensión de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Ver más