Según ENHOGAR-MICS, la fecundidad adolescente disminuyó de 77 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años en la encuesta de 2019 a 46 en la de 2025, publicada por la Oficina Nacional de Estadística en junio de 2026, una reducción cercana al 40% que merece reconocimiento y obliga a preguntarse, con menos complacencia, si ese avance se ha traducido en oportunidades y autonomía reproductiva igualmente accesibles para todas las adolescentes.

La disminución alcanzó a todos los grupos sociales y territoriales. En el quintil de menor riqueza, la tasa pasó de 145 a 87,9 nacimientos por mil; en el de mayor riqueza, de 28 a 11,7. En las zonas rurales descendió de 110 a 57,3 y en las urbanas de 66 a 42. Las adolescentes más pobres experimentaron una disminución absoluta mayor, de 57,1 frente a 16,3 nacimientos por mil, por lo que sería incorrecto presentar el progreso como un beneficio reservado a los sectores favorecidos.

Las desigualdades, con todo, no se expresan en una sola medida, pues la brecha absoluta entre los quintiles extremos se redujo de 117 a 76,2 nacimientos por mil, aproximadamente un 35%, mientras la razón entre sus tasas aumentó de 5,18 a 7,51, y la distancia rural-urbana se estrechó de 44 a 15,3. Hubo, por tanto, convergencia absoluta junto a una desigualdad relativa por riqueza que, en las estimaciones puntuales, se acentuó, y solo reconociendo ambas tendencias se evita tanto el triunfalismo como la crítica que niega los avances.

Las tasas de ambas encuestas se calculan con los nacimientos vivos de los tres años anteriores a cada levantamiento, por lo que no describen exclusivamente lo ocurrido en 2019 o 2025, y los quintiles de riqueza se reconstruyen en cada encuesta sin identificar a las mismas personas. Comprobar la significación estadística de las variaciones distributivas requiere microdatos y consideración del diseño muestral, precaución que no invalida los resultados y separa los cambios estimados de sus explicaciones.

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Menos nacimientos no equivale necesariamente a menos embarazos, porque la tasa contabiliza nacidos vivos y no la totalidad de las gestaciones, ni permite saber cuánto contribuyeron la prevención de embarazos no intencionales, las interrupciones del embarazo, las pérdidas gestacionales o la postergación voluntaria de la maternidad. La autonomía reproductiva exige, en cambio, conocer si las adolescentes pueden decidir sin coacción, recibir información y acceder a servicios oportunos, confidenciales y de calidad, condiciones que la tasa de fecundidad, como resultado demográfico, no registra.

Esa autonomía se ejerce en condiciones desiguales, en las que los recursos, la continuidad escolar y las relaciones con parejas y familias amplían o restringen las posibilidades reales de decisión, y la ENHOGAR-MICS 2025 encontró que el 27,6% de las mujeres de 20 a 24 años se había casado o unido antes de cumplir los 18 y que, entre las adolescentes de 15 a 19 años, el 22,8% de las pertenecientes al quintil más pobre estaba actualmente unida frente al 2,6% del más rico, gradiente aún más pronunciado que el de la fecundidad que justifica investigar relaciones de poder sin asumir que toda unión constituye por sí misma una prueba individual de coerción.

La matriz de la política nacional de prevención y atención aprobada en diciembre de 2021 fijó una meta de 82 nacimientos por mil para 2030, partiendo de una línea de base de 90 correspondiente a ENDESA 2013, lo cual suponía una reducción acumulada prevista de apenas 8,9% en diecisiete años, horizonte que, más allá de las diferencias metodológicas entre encuestas, obliga a preguntarse por la ambición de las metas públicas y por la necesidad de revisarlas a medida que evoluciona la realidad nacional.

El alcance intersectorial de la política, que excede con mucho un indicador, obliga precisamente a revisar sus referentes. Tampoco es posible atribuirle el descenso completo, iniciado antes de su aprobación, ni concluir que fue ineficaz, pues evaluar su contribución requeriría series comparables, variación territorial en la implementación y diseños que separen las intervenciones de las transformaciones sociales simultáneas.

La maternidad temprana muestra una desigualdad adicional, puesto que en 2025 el 15,9% de las mujeres de 20 a 24 años había tenido un hijo nacido vivo antes de cumplir los 18, proporción que era de 31,4% en el quintil más pobre y de 4,7% en el más rico. En este indicador retrospectivo, distinto de la tasa de fecundidad adolescente, el quintil observado al momento de la entrevista puede reflejar parcialmente consecuencias económicas de una maternidad anterior y no solo condiciones previas, de modo que la relación entre pobreza y maternidad temprana opera en ambas direcciones.

Un estudio del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, publicado en octubre de 2026, encontró que haber experimentado un embarazo adolescente se asociaba con 23,63 puntos porcentuales menos de probabilidad de completar la secundaria tras ajustar por otras características, y que se reducía a 7,73 puntos cuando el modelo incorporaba la cantidad total de hijos que las mujeres tenían al ser entrevistadas. Este segundo ajuste incluye una variable posterior al embarazo inicial, por lo que la reducción de la asociación estimada no demuestra que el efecto causal del embarazo sea menor ni permite cuantificar qué proporción del rezago es mediada por la fecundidad acumulada.

Los resultados justifican, sin embargo, investigar cómo los nacimientos posteriores, las responsabilidades de cuidado y las desventajas anteriores se relacionan con la trayectoria educativa, y refuerzan la importancia de ofrecer anticoncepción posparto voluntaria, prevenir embarazos subsecuentes no deseados y garantizar condiciones para que las madres adolescentes continúen o retomen sus estudios, intervenciones coherentes con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre atención posnatal y planificación familiar que impiden dar por concluida la protección social con el parto.

El país cuenta, para avanzar, con los RD$354,82 millones que el presupuesto de 2026 contempló para el programa multisectorial de prevención y atención del embarazo adolescente y las uniones tempranas, y con el sistema de 68 indicadores de seguimiento y las experiencias piloto de la Ruta Crítica de Protección de Derechos documentadas por el CONANI, desarrollos relevantes cuya sola existencia no prueba resultados. Importa conocer el número de adolescentes atendidas, las derivaciones completadas, las madres que permanecen o regresan a la escuela y el momento en que se interrumpe su acompañamiento, y asignar cada responsabilidad a una institución identificable, con recursos y plazos verificables.

De cara a 2030, la política debería establecer metas nacionales y objetivos desagregados por quintil de riqueza y territorio, medir brechas absolutas y relativas y acompañar las tasas de nacidos vivos con indicadores de embarazos no intencionales, acceso anticonceptivo, permanencia educativa y continuidad efectiva de la protección, lo que permitiría identificar dónde se concentra el rezago y qué intervenciones contribuyen a reducirlo.

La fecundidad adolescente disminuye y ese logro importa, aunque la calidad del progreso se decidirá por lo que suceda con quienes enfrentan mayores restricciones, en particular por que las próximas mediciones muestren que la distancia entre el quintil más pobre y el resto del país se reduce también en términos relativos y que las adolescentes que ya son madres conservan su lugar en la escuela.

Fuentes

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. (2021). Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes (versión de diciembre de 2021). Gabinete de Niñez y Adolescencia, CONANI, UNFPA y UNICEF. https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5806/file/Pol%C3%ADtica%20de%20prevenci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20a%20las%20uniones%20tempranas%20y%20el%20embarazo%20en%20adolescentes%20-%20PUBLICACI%C3%93N.pdf

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. (2025). Memoria institucional 2025. https://conani.gob.do/transparencia/phocadownload/PlanEstrategico/MemoriasInstitucionales/Memoria-institucional-2025.pdf

Dirección General de Presupuesto. (2026). Anexo III. Presupuesto físico financiero y orientado a resultados. Ley núm. 99-25. https://digepres.gob.do/wp-content/uploads/2026/02/Anexo-III-Presupuesto-Fisico-Financiero-y-Orientado-a-Resultados-2026-1.pdf

Oficina Nacional de Estadística y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2022). ENHOGAR-MICS 2019. Informe general. https://www.unicef.org/dominicanrepublic/informes/informe-general-encuesta-enhogar-mics-2019

Oficina Nacional de Estadística. (2026). ENHOGAR-MICS 2025. Informe básico de resultados. https://www.one.gob.do/publicaciones/2026/enhogar-mics-2025-informe-basico-de-resultados/

Organización Mundial de la Salud. (2025a). Scaling up postpregnancy family planning: Practical guide. https://www.who.int/publications/i/item/9789240111073

Organización Mundial de la Salud. (2025b). WHO recommendations on maternal health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee (2.ª ed.). https://www.who.int/publications/i/item/9789240080591

Suriel Rodríguez, J. M., y Gertrudis, M. (2026). Embarazo adolescente y educación en República Dominicana. Análisis sociodemográfico y educativo a partir de la ENHOGAR y revisión documental. Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-msg-set-id-1/1000

Pedro Ramírez Slaibe Médico Dr. Pedro Ramírez Slaibe Médico Especialista en Medicina Familiar y en Gerencia de Servicios de Salud, docente, consultor en salud y seguridad social y en evaluación de tecnologías sanitarias. Ver más