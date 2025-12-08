El imaginario colectivo de los Estados Unidos, la tierra del libre y del bravo, quedó resentido gravemente a partir de la entrada en escena de los grandes escritores negros a la literatura y muy en especial debido a la irrupción de Richard Wright y de otro portento de las letras usamericanas: Ralf Ellison, el autor de «El hombre invisible».

La publicación de las obras de Richard Wright provocó una fuerte sacudida. No era el libro de un hombre blanco sobre los nativos americanos («El último de los Mohicanos») ni la novela maternalista de una mujer blanca sobre un esclavo fugitivo («La Cabaña del tío Tom»): eran novelas de un negro que contaba y sangraba su historia. La tierra del bravo y del libre era para los negros la tierra de los oprimidos, el país del racismo, de la intolerancia y del hambre, del Ku Klux Klan. Todo el país se había construido sobre la base de la explotación inmisericorde de los negros, no solo durante la esclavitud sino incluso después de la llamada emancipación, pero los negros seguían siendo tratados como bestias. La patria del bravo y del libre solo era posible si el negro no contaba como gente. Era un espejismo.



Richard Wright se había establecido en Chicago en 1935, donde sufrió amargas vicisitudes, hasta que encontró, quizás por primera vez, un trabajo digno en el «Federal Writers’ Project», una institución del gobierno que ofrecía empleo a escritores durante la gran crisis. Ahora, por vez primera, le pagaban por hacer lo que le gustaba hacer. En esa misma época se afilió al Partido Comunista, con el que terminaría rompiendo en malos términos al cabo de pocos años. Lo importante es que en 1938 publicó su primer libro, un libro de cuentos, «Los hijos del tío Tom», que recogía historias de linchamientos y otros abusos. Mucho más importante fue la aparición de «Hijo de esta tierra» o «Hijo nativo» (1940) y «Muchacho negro» (1945). Después publicaría «El extraño» (1953), «¡Escucha, hombre blanco!» (1957), «El largo sueño» (1958) y varias coleccciones de valiosos relatos sobre sus múltiples andanzas por España (una descripción desangelada de la vida en la España de los años cincuenta), Africa y Asia.



La aparición de «Hijo de esta tierra» representa un hito en la historia de la literatura usamericana, un punto de inflexión. El libro circuló de una manera escandalosa, se convirtió en un tremendo éxito y ganaba cada día una mayor audiencia. Más de doscientos mil ejemplares se vendieron en las primeras semanas, se lo comparó con la celebrada «Viñas de ira» de John Steinbeck. Richard Wright fue catalogado como el mejor escritor negro de los Estados Unidos (el «padre de la literatura afroamericana») y se volvió también el más rico. La obra fue llevada al cine y al teatro.



Dijo Irving Howe, un escritor judío estadunidense, crítico literario y político de izquierdas: «El día que apareció ‘Hijo Nativo’ la cultura estadounidense cambió para siempre. Por mucho que el libro necesitara aclaraciones posteriores, imposibilitó la repetición de las viejas mentiras. Con toda su crudeza, melodrama y claustrofobia, la novela de Richard Wright sacó a la luz, como nadie antes, el odio, el miedo y la violencia que han paralizado y podrían destruir nuestra cultura.