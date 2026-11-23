Con los años he llegado a la conclusión de que para comprender a Dagoberto Tejeda Ortiz hay que entender cuatro de sus grandes pasiones: Baní, Máximo Gómez, el Grupo Convite y los carnavales.

Las cuatro parecen cosas distintas, pero en realidad forman parte de una misma historia.

Conocí a Dago, así le decimos los amigos, cuando éramos jóvenes. Lo veía caminar por las calles de Baní con esa mezcla de inquietud intelectual y compromiso social que siempre lo ha caracterizado. Como muchos de nosotros, pertenecía a una generación marcada por la caída de la dictadura, la esperanza de Juan Bosch, la Revolución de Abril y los sueños de transformación que recorrieron América Latina.

En aquellos años yo, y muchos otros, creíamos que la historia avanzaba únicamente a través de la política de la izquierda. Pensaba que el cambio social dependía exclusivamente de los partidos, los movimientos populares y las luchas reivindicativas. Dago veía algo más.

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Mientras algunos discutimos sobre el poder, él observaba a la gente. Escuchaba sus cantos, estudiaba sus fiestas, conversaba con campesinos, investigaba tradiciones y buscaba en la cultura popular las claves profundas de la identidad dominicana. Tardé años en comprender que aquella búsqueda era también una forma de militancia.

Bani su primera pasión

Baní siempre estuvo en el centro de su mirada. No como una simple referencia geográfica, sino como una manera de entender el país. En sus investigaciones, en sus conferencias y en sus libros, Baní aparece una y otra vez: la Sarandunga, San Juan Bautista, las tradiciones religiosas, los personajes populares, las fiestas patronales y las múltiples expresiones culturales que han dado identidad a nuestra provincia. Su obra es, en muchos aspectos, una carta de amor a la tierra que lo vio nacer.

La segunda referencia es Máximo Gómez.

No es casual que Dago haya mantenido una estrecha vinculación con la memoria del Generalísimo y con los esfuerzos por preservar su legado histórico. Máximo Gómez representa para los banilejos mucho más que un héroe militar. Simboliza la capacidad de trascender las fronteras locales para servir a una causa mayor. Es el banilejo universal.

Veo en Dagoberto una admiración profunda por esa dimensión de Gómez. No por la guerra en sí misma, sino por el compromiso con ideales que trascienden el interés personal. Ambos, cada uno en su tiempo y en su terreno, dedicaron su vida a una causa superior. Uno desde las campañas libertadoras; el otro desde la defensa de la memoria cultural. Dagoberto ha sido reconocido incluso por entidades vinculadas al legado de Máximo Gómez y figura entre los fundadores de la Fundación Máximo Gómez.

La tercera pasión es el grupo Convite.

Quizás sea ahí donde mejor se expresa la síntesis de su pensamiento. En 1972 impulsó la creación del Grupo Convite, una experiencia que no fue simplemente musical. Fue un proyecto cultural y político en el sentido más amplio de la palabra. El grupo Convite nació para rescatar y dignificar las raíces populares dominicanas, especialmente aquellas vinculadas a la herencia afro dominicana, en momentos en que muchos sectores las despreciaban o ignoraban.

Influenciado por las corrientes de la Nueva Canción Latinoamericana y por las ideas de Paulo Freire que conoció durante sus años de formación en Brasil, Dago promovió una propuesta donde investigación, educación popular y creación artística caminaran juntas. Convite no se limitó a cantar sobre el pueblo; aprendió del pueblo y devolvió esas experiencias convertidas en música.

Los carnavales

Dagoberto Tejeda Ortiz ha realizado una contribución fundamental al estudio, la preservación y la valorización de los carnavales dominicanos, al comprenderlos no como simples celebraciones festivas, sino como expresiones vivas de la identidad, la memoria histórica y la creatividad popular. Desde su labor como investigador social, folklorista y promotor cultural, ha dedicado buena parte de su trayectoria a documentar sus personajes, comparsas, máscaras, músicas y tradiciones, destacando la diversidad de sus manifestaciones en las distintas comunidades del país. Su trabajo ha contribuido a reconocer el carnaval como un espacio donde confluyen las raíces africanas, españolas y otras influencias culturales que han dado forma a la dominicanidad. Asimismo, ha defendido el valor de los portadores de estas tradiciones —artesanos, músicos, comparseros y gestores populares—, cuya creatividad mantiene viva una herencia cultural que se transmite de generación en generación.

Entre sus aportes más concretos se encuentra su participación fundamental en la creación del Desfile Nacional de Carnaval en 1983 y la publicación de El carnaval dominicano: antecedentes, tendencias y perspectivas, obra de referencia que recoge la historia, las transformaciones y las particularidades de las celebraciones carnavalescas del país. Su investigación de campo, sostenida durante décadas, ha contribuido a documentar las expresiones locales del carnaval y a situar al pueblo como protagonista de su propia cultura.

Reitero, que durante mucho tiempo no comprendí plenamente el significado de aquel trabajo. Mi generación, reitero, estaba acostumbrada a medir los cambios en términos de gobiernos, revoluciones. Dago nos enseñó otra lección: también se transforma una sociedad cuando se rescata su memoria, cuando se dignifica su cultura y cuando se devuelve visibilidad a quienes han sido excluidos de la historia oficial.

Por eso hoy, al ver los homenajes que recibe, pienso que no se reconoce solamente a un investigador. Se reconoce a un hombre que entendió que la identidad nacional se construye todos los días en las calles, en los campos, en los carnavales, en la música, en las creencias y en la memoria colectiva.

Baní le dio sus raíces.

Máximo Gómez le mostró la dimensión de los grandes ideales.

El grupo Convite le ofreció el instrumento para convertir esos ideales en acción cultural.

Los carnavales lo hicieron trascendente

Quizás por eso, cuando pienso en Dago, no veo únicamente al más importante investigador del folklore dominicano de su generación y más. Veo a un banilejo que encontró una manera distinta de servir a su pueblo y a su país, y en el extranjero y esa es su mayor victoria contra el olvido.

Flady F. Cordero Investigador Flady F. Cordero es un investigador con más de 30 años de experiencia en desarrollo social y gobernanza, con un enfoque sociocrítico y participativo. Ha trabajado para organismos como USAID, BID, FAO, PNUD y FUPAP en evaluaciones y diagnósticos en República Dominicana, Centro América y Haití. Mantiene una colaboración sostenida con la investigadora Tahira Vargas García en estudios etnográficos y de impacto social. Ha realizado, también evaluaciones a Sur Futuro, Alianza ONG, Funda sur, Fundasep, entre otras Ver más