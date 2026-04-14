La tensión entre Donald Trump y el papa León XIV no es, en su fondo, un episodio más de fricción diplomática entre la Santa Sede y Estados Unidos. Tampoco se reduce a un desacuerdo sobre guerra, migración o política internacional. Es algo más sutil y, por ello mismo, más decisivo: una disputa por el significado del bien en el espacio público, articulada a través del lenguaje religioso.

La aparente paradoja que da origen al conflicto es reveladora. La Casa Blanca esperaba encontrar en León XIV —primer papa estadounidense de la historia— una afinidad casi natural. En términos sociológicos, la expectativa tenía lógica: el peso del catolicismo en la coalición conservadora, la presencia de católicos en posiciones clave del poder político, la convergencia en ciertos valores culturales. Todo parecía predispuesto para una relación fluida, incluso estratégica.

Sin embargo, desde el inicio del pontificado esa expectativa comenzó a resquebrajarse. Los gestos del papa —rechazar una visita a Washington, elegir Lampedusa como escenario simbólico en una fecha cargada de significado para Estados Unidos, insistir en la cuestión migratoria— no fueron simples decisiones protocolares. Constituyeron, más bien, una forma de marcar el terreno: la autoridad espiritual de la Iglesia no se alinearía automáticamente con el poder político de su país de origen.

Durante un tiempo, la relación se mantuvo en un equilibrio tenso. No obstante, la acumulación de desacuerdos fue configurando un desacople más profundo. La reunión en el Pentágono, percibida en el Vaticano como una advertencia explícita sobre la primacía del poder militar, introdujo un elemento histórico cargado de resonancias: la insinuación de que la autoridad espiritual debía reconocer los límites que le imponía la fuerza. La evocación del papado de Aviñón —cuando el poder político condicionó decisivamente a la sede romana— no hizo sino reforzar esa lectura.

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El punto de inflexión llegó con la guerra y, sobre todo, con el lenguaje que la acompañó. Cuando el poder político no solo decide una acción militar, sino que la reviste de referencias religiosas —cuando se invoca a Dios, cuando se pide orar por la victoria “en el nombre de Jesucristo”— se cruza una línea particularmente sensible para la tradición católica. Ya no se trata de una política discutible, sino de una pretensión más profunda: dotarla de legitimidad trascendente.

La respuesta de León XIV se sitúa exactamente en ese plano. Sus palabras no constituyen, en primera instancia, un ataque personal, sino una negación de principio: Dios no puede ser “reclutado”; la violencia no puede presentarse como expresión del Evangelio; la fuerza no define la justicia. Sin embargo, en un contexto saturado de significados políticos, esa negación adquiere inevitablemente un destinatario concreto.

La escalada posterior —las críticas directas de Trump, la descalificación del papa, la apropiación de símbolos religiosos en clave personalista— transforma el desacuerdo en un conflicto abierto. Pero lo decisivo no radica en la virulencia de los intercambios, sino en su naturaleza: ya no se discuten políticas, sino legitimidades. El papa no cuestiona solo decisiones; cuestiona la forma en que estas buscan justificarse moralmente. Y el líder político no responde solo con argumentos y avalado en leyes y derechos; responde disputando el terreno simbólico desde el cual habla el obispo de Roma.

Para comprender la singularidad de este episodio, conviene situarlo en una perspectiva histórica más amplia. Durante la Guerra Fría, el conflicto entre el Vaticano y el Kremlin tenía una claridad estructural: se enfrentaban dos sistemas incompatibles. El poder soviético no buscaba apropiarse del lenguaje religioso, sino prescindir de él. La Iglesia, en ese contexto, actuaba como una fuente alternativa de sentido, capaz de erosionar la legitimidad de un sistema que negaba la dimensión espiritual.

Más tarde, en episodios como la guerra de Irak en 2003, la relación entre el Vaticano y Estados Unidos adoptó una forma distinta: un desacuerdo dentro de un horizonte compartido. Juan Pablo II se opuso firmemente a la intervención, pero sin cuestionar la legitimidad moral de su interlocutor. No había una disputa por el significado del cristianismo, sino por la aplicación de principios comunes.

El conflicto actual rompe ese esquema. Aquí no hay ni oposición externa ni desacuerdo entre aliados que comparten reglas implícitas. Lo que emerge es una disputa interna al propio lenguaje ético: ambas partes, de maneras distintas, apelan a un mismo horizonte religioso, pero lo interpretan de forma incompatible.

Y es precisamente ahí donde aparece la lección más incómoda de este altercado episódico.

Durante mucho tiempo se asumió que el principal desafío para una autoridad moral y ética era enfrentarse a un poder que la rechazaba o la negaba. La experiencia del siglo XX parecía confirmarlo: frente a sistemas que excluían la religión, la Iglesia católica encontraba su fuerza en la resistencia y en la afirmación de una verdad alternativa.

Sin embargo, el caso actual sugiere algo distinto. El desafío más complejo no surge cuando el poder político rechaza la autoridad espiritual, sino cuando la necesita y la utiliza. En ese momento no la combate: intenta apropiársela, reinterpretarla e integrarla en su propia narrativa de legitimación.

Ese intento de apropiación transforma la naturaleza del conflicto. Ya no basta con resistir o afirmar principios en abstracto. Se vuelve necesario delimitar, con precisión y en público, el significado de esos principios. No se trata solo de decir “no”, sino de explicar qué quieren decir exactamente “bien”, “justicia” o “fe” cuando se los invoca en el espacio político.

En este sentido, el enfrentamiento entre Trump y León XIV no es, en primera y última instancia, una lucha por el poder en sí mismo, sino por algo más fundamental: quién tiene autoridad para definir el contenido ético de las palabras que estructuran la vida pública.

Y en un mundo donde la política se libra cada vez más en el terreno de los símbolos, las narrativas y las identidades, esa disputa —aparentemente abstracta— puede resultar más decisiva que cualquier conflicto material.

Probablemente porque, si bien el Vaticano no tiene las divisiones por las que presuntamente preguntó Stalin, sí conserva un peso decisivo y perdurable en el mundo contemporáneo. El poder político no ignora el valor de la autoridad moral: busca apropiársela.

De ahí la complejidad de la disputa. En tiempos de Stalin, la pregunta sobre las “divisiones” desacreditaba al papado: sin ejércitos, sin fuerza material para imponer su visión del bien y del mal. Hoy ocurre todo lo contrario. Esa misma carencia lo revaloriza, porque revela el límite del poder terrenal y la dificultad —si no imposibilidad— de usurpar aquello de lo que carece.

Fernando Ferran Educador Profesor Investigador Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano, PUCMM Ver más