Crónica.: Leer en medio del ruido

​El 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, fui invitado al Gran Teatro del Cibao —dentro de la apretada agenda de la Feria del Libro en Santiago— por el equipo de protocolo de la vicepresidenta Doña Raquel Peña, la cual ofertó la conferencia magistral titulada: Leer en medio del ruido.

​Luego de que la sala estuviera repleta de invitados, y mientras esperábamos, se repartió entre todo el público una versión en pequeño formato de la Constitución Dominicana, para que cada asistente saliera con la ley y el deber en que se funda nuestra nación.

​La conferencia de Doña Raquel Peña fue presentada al público por el senador de Santiago, Dr. Daniel Rivera, quien demostró tener un gran desempeño con la palabra. La presentó como una santiaguera de pura cepa, aguilucha y amante de los libros; dijo que, dada esa gran pasión, ella ha querido compartir con los invitados decenas de razones por las cuales el libro es uno de los grandes aliados para el desarrollo personal, de una familia, de una región y de todo un pueblo. Resaltó que desde los clásicos hasta los nuevos estoicos, sin dejar de consultar siempre al Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la vicepresidenta tiene dos libros especiales en su vida que están al lado de su cama: la Biblia y la Constitución.

​Fue ovacionada de pie a su entrada en el teatro repleto de personas de todas las edades, representantes de todos los cargos y profesiones libres. Doña Raquel comenzó saludando y dando las gracias al entusiasmo del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; al senador Daniel Rivera por tan bella presentación; al excelentísimo Sr. Presidente Luis Abinader por el apoyo incondicional a la Feria del Libro; a la directora del teatro, Chiqui Checo; a la gobernadora Rosa Santos y al Sr. Andrés Cueto —asombró el gran aplauso al nombrar a este funcionario—. Saludo a la entusiasta y líder senadora puertoplateña sra Ginette Bournigal de Jiménez Saludó a todas las autoridades civiles y militares presentes, como a todo el público en general, profesores y alumnos.

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Hizo un recuento íntimo de su experiencia con los libros, como toda una docente en pleno control de sus facultades luminosas para comunicar. Reconozco que me sorprendió; no sabía que dentro de un partido tradicional dominicano había una mujer con tan buen desempeño para hacer común una experiencia transformadora: de ella como persona en la búsqueda del conocimiento y de ella como maestra en la formación de varias generaciones de profesionales. Habló de su primer contacto con los libros, de su olor a hojas nuevas, de las notas al pie de página y de cómo querer recordar una idea subrayando con lápiz o felpa de color; contó dónde se cambiaban los libros leídos por otros usados.

Hoy, como un rayo luminoso que recorre las catorce provincias del Cibao a través de cada representante, habló de Ulises Francisco Espaillat, quien utilizó "María" como seudónimo para compartir su visión de progreso. También señaló a Pedro Francisco Bonó como un pensador fecundo de la región y sus aportes al pensamiento dominicano, y al orgullo de ser los primeros en esta aventura americana.

Puso un gran énfasis al referirse a la atención, ese recurso mágico a través del cual nos elevamos, y cómo este estaba en crisis por toda la distracción que hoy asiste a la población en medio del ruido. Dijo que la atención es el gran recurso sin el cual no hay forma de darle espacio a la imaginación creativa; al perderse el día entre distracciones vanas, se hace casi imposible el silencio necesario para escuchar nuestra propia voz. Llamó a aprovechar en la lectura el entender otras vidas que, sin ser la nuestra, se parecen a nosotros.

Habló sobre lo importante de una segunda lectura de los libros con los que iniciamos nuestra aventura de navegantes de las palabras y de cómo estos cambiaban con el tiempo nuestra experiencia y mirada. Afirmó que, leyendo, encontramos palabras que no sabíamos que estábamos necesitando. Señaló que en medio de todo este ruido informativo, de las calles y las bocinas, el libro te da compañía; y aunque crear el hábito de seguir leyendo es un hecho difícil, es provocador para todo gran explorador. Dijo que El Principito es una fuente de siempre para encontrar luz y abrir camino sin romper.

Afirmó que hay libros para cada persona y edad; un libro siempre abre las puertas secretas donde encontramos soluciones y nuevas miradas sobre los problemas. Con mucho entusiasmo dijo: "Queremos ofrecerle a esta generación mejores oportunidades, motivarlos a entender que sin un esfuerzo personal no se puede sumar bien al grupo". Invitó a los presentes a ser portavoces de esa intención.

Habló de cómo influyen los padres que leen en sus hijos y de la nostalgia de los libros prestados que nunca regresan. Mencionó la biblioteca del Palacio a la orden del público y señaló que leer también es compartir. Me ha sorprendido su entusiasmo y la forma elocuente de comunicarlo: los libros nos permiten viajar de un lugar a otro sin pagar pasaje y de una época a otra.

Advirtió poner el ojo sobre el algoritmo y la ia que este ayude, pero que no tome la decisión por nosotros. Dijo que la inteligencia artificial podrá acelerar procesos, pero no podrá sustituir la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. Señaló que la verdadera amenaza es cuando renunciamos a preguntar: "¿De qué manera mejoramos lo que hacemos?".

Resaltó, que leer hoy es un acto de rebeldía en medio de tantos ruidos y luces que distraen lo más caro de nuestra existencia: la atención. Habló emocionada sobre su tierra, el Cibao, bajo la sombra del caminito y el cacao, y señaló el valor de nuestra identidad para salvaguardar con orgullo esa esencia de lo que somos.

Exhortó a los jóvenes: "Aprovechen el tiempo para llevar a cabo su propósito de vida, ya que el tiempo es un recurso que no es renovable. Crean en ustedes mismos. No permitan que nadie saque esa aspiración de su agenda. Hagan las cosas bien hechas; en esa medida van creciendo como seres humanos. La grandeza está en la intención con que hacemos las cosas, ya que si las hacemos bien nos sentimos nobles, y mucho más quien las recibe, fortaleciendo así nuestra sociedad. El gran desafío hoy es estar preparado para leer en medio del ruido y que ningún joven se rinda ante el miedo. Necesitamos jóvenes con fe en sí mismos, capaces de esforzarse por llevar a cabo sus aspiraciones. Sean el orgullo de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos e incluso de los hijos que aún no han tenido; que un día digan: 'papá hizo tal cosa, mamá logró lo que se propuso'. Y que nuestra comunidad se sienta agradecida de nuestra participación. Como son tantas las personas que esperan de nosotros, debemos ceder y hacerlo posible. Dios bendiga a todos los jóvenes dominicanos y les ayude, con su esfuerzo y dedicación, a construir entre todos un mejor país. Muchísimas gracias y buena suerte siempre".

Fue un encuentro extraordinario con el teatro repleto. Yo no soy político partidista porque soy un artista y debo mantenerme sin compromiso con partidos ya que mi vocación se debe a todo el conjunto, aunque sí soy atento y celoso para dar mi voto. Pero debo decir que, dentro de esa organización política, es una mujer quien tiene la pelota en la cancha, y esa mujer es Doña Raquel Peña. Su alto conocimiento en los recursos necesarios para sublevar a una nación desde el estudio y el esfuerzo están en ella, como un valor de los valores del hogar como legado de sus padres y en su experiencia laboral como maestra y en su edad madura para continuar esa aventura. Debe ser escuchada, pues comparte un tesoro que la lectura ha instalado en ella como una auténtica luz para abrir los caminos e inspirar a los demás a ir por ellos. Celebro su lucidez y ojalá ese entusiasmo que expresa se riegue en todo el país, en cada casa, y que esos sueños comunes en cada joven encuentren la ayuda posible para llevarse a cabo. Es aquí donde pido, en nombre de todos, que se amplíe el alcance de esa intención y que todos sientan, como los aquí presentes, la idea viva y el empujón.

Mi más sinceras felicitaciones por tan excelente y oportuna conferencia y reciba anticipada gracias por su atención.

Atte: Ricardo A Toribio

Macizo central Antillas Mayores.

Ricardo Toribio Artista visual y poeta Ricardo Arsenio Toribio, Santiago de los Caballeros (1965). Creador dominicano. Pintor, músico, artesano y aprendiz de poeta. Tiene 42 años de experiencia creativa. En el (1991) tuvo su primera individual “Carnaval”en el Dominico Americano". En (1996) obtuvo el primer premio de pintura en la bienal Eduardo León Jimenez. En (1998) exhibe la individual “Paisaje de los dioses secretos” en el Museo de Arte Moderno, Santo Domingo. Ese mismo año se muda a San José de las Matas para trabajar en un proyecto artesanal de sillas y mecedoras. En el 1999 crea el grupo cultural “La Parcelita” junto con sus hijos y los hijos de los artesanos. Desde entonces vive en La Sierra trabajando con la comunidad, escribiendo textos que se cantan en la escuela y pintando la realidad que lo rodea. Sus pinturas son un auténtico referente del realismo mágico latinoamericano Ver más