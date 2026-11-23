“… lo político no puede empezar con una declaración de hostilidades, sino con el respeto, entendido como atención hacia el otro. La falta de respeto desemboca en el hundimiento de lo político. Por eso la creciente pérdida de respeto a la que estamos asistiendo en nuestros días no constituye una crisis meramente social; también es una crisis política. La democracia se basa en una práctica de debate guiada por el respeto”. (Byung –Chul Han: Sin respeto, una crisis social).

Nuestra identidad es la relación con el otro. Por eso, somos animales intensamente e inmensamente gregarios. No nos podemos concebir y desarrollar al margen de los demás. Incluso, nuestra personalidad se encuentra y reencuentra a partir de la otredad. Como nos ven nuestros congéneres refuerza nuestra alteridad, que es fruto y expresión de la interactuación con los demás.

La alteridad es lo que nos permea tanto en el sentido emocional como racional, en conexión con los demás, con la otredad, con el otro, en el proceso real de la empatía. De impulsar el camino en correlación con el otro, en ese necesario devenir de cruzar el rio con los demás, en ese acto de amor que significa el alma de la solidaridad. Es la plena identidad de uno mismo en la sublimación con los demás, tomando en cuenta la viva expresión de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, descarnando y desconfigurando la construcción social de los intereses.

Por ello, Byung – Chul Han nos recrea en su más reciente libro Sin respeto (Una crisis social): “La creciente pérdida de respeto, la negativa a ponerse en el lugar del otro, supone un peligro para el debate democrático. Cada vez respetamos menos las opiniones”. La alteridad es asumir en esencia lo que somos, aun en medio de la diferencia. Es propiciar la búsqueda de soluciones, alterando el curso, mi propia decisión, sin que ello signifique una amenaza a mi propia existencia.

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La alteridad es la riqueza aun en medio de la diferencia, en una verdadera cultura dialógica donde no se trata de excluir, de marginar, de discriminar. La alteridad es el paragua donde nos guarecemos todos, en un encuentro de la dimensión del cielo, porque mi identidad colectiva, social, se refleja en cada uno de los sujetos interactuantes. La alteridad, llevado al plano político, niega la ola del nacional populismo o lo que algunos llaman la Vetocracia, que no es más que, como dice Francis Fukuyama en su libro Identidad “La capacidad de los grupos minoritarios de bloquear la acción colectiva”.

La alteridad constituye la espina dorsal de la sinergia en el plano de la empatía, para sincronizar a todos los actores en la fragua de un consenso, tomando en cuenta el diseño. En el juego del Premio Nobel de Economía, John Nash, de la teoría del juego, la alteridad se expresa en ella. Nash, creador del Equilibrio de Nash o equilibrio medio, nos llevó a la comprensión del rol de todos los jugadores y de como todos los involucrados serían ganadores. Sus ganancias, tomando en cuenta las estrategias de los demás actores. Es la validez de la toma de acciones al considerar a todos los actores y el grado de pertinencia y confiabilidad de los ganadores y perdedores, en función del contexto, de la viabilidad y de cómo varían las variables y los sujetos, con los alcances de las soluciones. En función de lo que ocurre y ocurrirá, cambian las decisiones de los sujetos: económicos, sociales y políticos.

La alteridad toma como centro a ese otro, a la otredad, que es mi identidad en un reflejo, es la proyección de lo que hemos sido y seremos, en la construcción y desconstrucción del devenir, en una clara perspectiva del futuro, de la fecunda e icónica esperanza. Ella es la fuente fluvial donde se recrea la humanidad, para eclipsar el pesimismo y el optimismo con el despertar de las alas de la imaginación del humano.

La alteridad es, pues, la mirada introspectiva que se solivianta en la recreación con los demás. Expresa su identidad en un quehacer de la otredad, que es el otro, que, con su solidaridad, compasión y cooperación hace de la vida humana un lugar más seguro. Byung – Chul Han nos dice “La hostilidad hacia el otro, socava el debate. En este contexto se deja de intercambiar argumentos y en lugar de ello aparecen las descalificaciones”. La alteridad es la construcción humana de un sujeto que se valida como objeto, en el grado máximo de la interactuación, en el capital de la teoría de John Nash, llevado al plano de la dimensión humana. La alteridad es el otro, que, al mismo tiempo, soy yo.

La alteridad llevada en el sumo evita lo más posible la crisis de confianza, que acogota y abate a la humanidad, en esta gran ola de nacionalismo populista, de incertidumbre y de una volatilidad donde la elite del tecnofeudalismo se instala en el “feudalismo” más feroz, desconociendo los avances del ser humano en el planeta tierra y del rol del estado, en un mundo que, en los últimos 75 años, se ha constituido en la condensación de la condensación de la historia.

Los movimientos regresivos y conservadores, sus primeras guerras, su primer enemigo, es la verdad. De ahí que todo proceso de la Era Digital, de la digitalización, es diezmar la opinión pública, la verdad a través de la mentira, de la desinformación de la manipulación, de fake news y de junk news, para que la “información” ahogue la razón y prevalezca la emoción y los sentimientos en los relatos. Allí, donde el pensamiento crítico se inunde como un carro sin motor.

Ello impulsa la crisis de confianza. Se instala la desconfianza y todo opera y se instrumentaliza en las percepciones diseñadas más allá de la realidad real, haciendo que no veamos el mundo como es, sino como somos nosotros. El peligro con la crisis de la opinión, la crisis del periodismo, la crisis de la verdad, es que la percepción, verdad o mentira, nos lleva a tomar decisiones. Cuando la desconfianza es mayor, la mentira corre a mayor velocidad, no importando a quien tenga de frente.

Francis Fukuyama en su libro Trust: La Confianza nos señala que esta es el mayor capital social que puede albergar una sociedad. Es la que construye proyecto colectivo y busca el horizonte en el futuro, con visión. La confianza, desde la perspectiva de la sociología y de la psicología social, significa el pegamento social que genera la cooperación, la asociatividad, el espíritu de cuerpo y la negociación fluida. La confianza, en una sociedad, disminuye los costos de las transacciones y neutraliza el germen de la conflictividad. Desbloquea el paradigma de la negación y el asiendo de los distintos actores fluye en el espacio de la alteridad, de un ganar – ganar. La confianza permea la lozanía del encuentro certero, donde el vínculo causal se recrea en la negación del juego de suma cero. La destruye y desfigura la individualización

Somos una sociedad sumamente tautológica, al tiempo que desde hace más de 40 – 50 años nos individualizamos ante la ausencia del Estado. Problemas sociales, colectivos, comenzamos a buscar respuestas individuales. Privatizamos los problemas del Estado. Verbigracia: El Estado no nos suministra agua: “Resolvimos con tinacos y cisternas”. El Estado no suministra energía eléctrica confiable estable: “Resolvimos con plantas eléctricas e inversores”. La crisis del transporte público llevó al aumento desenfrenado de comprar vehículos individuales, privados, para no llegar tarde al trabajo y todo andrajoso. La compra de agua para tomar, hasta los más pobres se sacrifican. En fin, un Estado ausente de los servicios, hizo crecer los colegios privados y las clínicas. Es lo que Zygmunt Bauman llamó La Sociedad Individualizada. La sociedad individualizada trastoca todo aquello que exprese el campo del espíritu de cuerpo, a través de la solidaridad y de la cooperación, para alcanzar objetivos comunes.

Allí donde “todo se disuelve y el individuo asume en solitario la responsabilidad total de su destino, éxitos y fracasos”. ¡La alteridad nos permite anular, en gran medida, la crisis de confianza y la “salida” de una sociedad horridamente individualizada, desde hace más de cinco décadas!

Cándido Mercedes Sociólogo Sociologo. Experto en Gerencia. Especialidad en Gestion del Talento Humano; Desarrollo Organizacional y Gerencia Social y Sociología Organizacional. Consultor e Instructor Organizacional. Catedrático universitario. Ver más