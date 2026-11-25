Terminar una relación marcada por la violencia no siempre significa recuperar inmediatamente la tranquilidad. Aunque una mujer haya logrado alejarse de su agresor, las experiencias de amenazas, humillaciones y miedo pueden continuar afectando su salud mental y su vida cotidiana.

La exposición repetida a estas situaciones puede provocar una respuesta traumática. Según explica la psicoterapeuta, Luz del Alba Puffler, cuando una persona permanece durante mucho tiempo bajo amenazas, su sistema nervioso puede acostumbrarse a funcionar en estado de alerta, por lo que el cerebro continúa reaccionando como si el peligro siguiera presente, incluso después de finalizar la relación.

Esta respuesta puede estar relacionada con el trastorno de estrés postraumático (TEPT), que puede manifestarse mediante recuerdos intrusivos de los episodios de violencia, pesadillas recurrentes, sobresaltos exagerados, irritabilidad y dificultades para concentrarse. También pueden aparecer reacciones intensas ante sonidos, lugares o situaciones que recuerden al agresor.

La especialista señala que algunas sobrevivientes evitan espacios, personas o conversaciones relacionadas con lo ocurrido, mientras otras experimentan hipervigilancia constante, desconexión emocional y una sensación persistente de inseguridad.

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En casos de violencia prolongada también pueden presentarse manifestaciones de trauma complejo, con afectaciones en la identidad, la autoestima y las relaciones interpersonales.

"El trauma no desaparece automáticamente cuando termina la amenaza externa", advierte. Por eso, abandonar una relación violenta representa el comienzo de un proceso de recuperación emocional que puede requerir acompañamiento psicológico especializado.

Luz del Alba Puffler, Psicoterapeuta familiar y de pareja.