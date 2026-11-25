Terminar una relación marcada por la violencia no siempre significa recuperar inmediatamente la tranquilidad. Aunque una mujer haya logrado alejarse de su agresor, las experiencias de amenazas, humillaciones y miedo pueden continuar afectando su salud mental y su vida cotidiana.
La exposición repetida a estas situaciones puede provocar una respuesta traumática. Según explica la psicoterapeuta, Luz del Alba Puffler, cuando una persona permanece durante mucho tiempo bajo amenazas, su sistema nervioso puede acostumbrarse a funcionar en estado de alerta, por lo que el cerebro continúa reaccionando como si el peligro siguiera presente, incluso después de finalizar la relación.
Esta respuesta puede estar relacionada con el trastorno de estrés postraumático (TEPT), que puede manifestarse mediante recuerdos intrusivos de los episodios de violencia, pesadillas recurrentes, sobresaltos exagerados, irritabilidad y dificultades para concentrarse. También pueden aparecer reacciones intensas ante sonidos, lugares o situaciones que recuerden al agresor.
La especialista señala que algunas sobrevivientes evitan espacios, personas o conversaciones relacionadas con lo ocurrido, mientras otras experimentan hipervigilancia constante, desconexión emocional y una sensación persistente de inseguridad.
En casos de violencia prolongada también pueden presentarse manifestaciones de trauma complejo, con afectaciones en la identidad, la autoestima y las relaciones interpersonales.
"El trauma no desaparece automáticamente cuando termina la amenaza externa", advierte. Por eso, abandonar una relación violenta representa el comienzo de un proceso de recuperación emocional que puede requerir acompañamiento psicológico especializado.
¿Cómo afecta una relación violenta la autoestima y la capacidad de volver a confiar?
La violencia psicológica puede modificar la manera en que una mujer se percibe a sí misma y se relaciona con los demás. Las humillaciones, el aislamiento y las conductas de control pueden debilitar su autonomía y hacer que cuestione sus propias decisiones, incluso después de abandonar la relación.
Puffler explica que algunas sobrevivientes desarrollan inseguridad, sentimientos de inutilidad y dependencia emocional. Estas experiencias también pueden trasladarse a futuros vínculos afectivos, en los que aparece el temor a ser lastimadas nuevamente o la dificultad para confiar en una nueva pareja.
En otros casos, las mujeres pueden experimentar una necesidad excesiva de aprobación o interpretar determinadas conductas como señales de peligro, debido a las experiencias que atravesaron durante la relación violenta.
Sin embargo, la especialista aclara que estas reacciones no representan una incapacidad para establecer relaciones saludables, sino respuestas que pueden desarrollarse después de vivir experiencias traumáticas.
"Algunas sobrevivientes pueden interpretar conductas neutras como señales de peligro debido a lo aprendido para sobrevivir en la relación de violencia previa. No se trata de una incapacidad para amar o relacionarse, sino de una respuesta comprensible ante experiencias traumáticas que requieren un proceso de recuperación", explica.
La reconstrucción de la confianza y la autonomía forma parte de un proceso gradual que requiere acompañamiento y espacios seguros para recuperar la seguridad personal.
¿Cómo acompañar a una mujer que intenta reconstruir su vida?
Las consecuencias de una relación violenta no afectan únicamente a quien la vivió. Los familiares y personas cercanas también pueden experimentar miedo, impotencia, frustración, enojo y agotamiento emocional al conocer lo ocurrido o intentar ayudar a la sobreviviente.
La psicoterapeuta advierte que algunas respuestas, aunque estén motivadas por la preocupación, pueden aumentar el malestar de la mujer. Presionarla para que abandone la relación, juzgar sus decisiones o reprocharle que haya regresado con el agresor son actitudes que pueden hacerla sentir incomprendida y dificultar que busque apoyo.
La especialista indica que acompañar requiere escuchar sin emitir juicios, validar lo que la mujer ha vivido y respetar sus tiempos. La salida de una relación violenta y el proceso de recuperación pueden ser complejos, por lo que la persona necesita contar con un entorno que le ofrezca seguridad y respaldo, sin imponerle decisiones.
Puffler también considera importante que los familiares reconozcan el impacto emocional que la situación tiene sobre ellos y busquen orientación psicológica cuando lo necesiten. Comprender sus propias emociones puede ayudarles a ofrecer un acompañamiento más adecuado.
"Salir de una relación violenta es el inicio de un proceso, no un cierre", señala.
La recuperación requiere apoyo psicológico y una red segura
La recuperación después de una relación violenta no sigue un calendario único. La psicoterapeuta Luz del Alba Puffler recomienda que las sobrevivientes busquen acompañamiento profesional y eviten interpretar los avances y retrocesos como señales de fracaso. También destaca la importancia de recuperar espacios de seguridad y fortalecer los vínculos con personas de confianza.
Entre las recomendaciones de la especialista están:
- Buscar ayuda psicológica: acudir a profesionales con experiencia en trauma y violencia de pareja.
- Priorizar la seguridad: limitar el contacto con el agresor y tomar medidas para proteger la integridad física y emocional.
- Reconstruir la red de apoyo: acercarse a familiares, amistades y personas que puedan ofrecer acompañamiento sin juzgar.
- Reconocer que la recuperación es gradual: aceptar que pueden presentarse avances y retrocesos, sin exigirse superar de inmediato lo vivido.
- Recuperar la autonomía: retomar proyectos, intereses y decisiones personales que permitan reconstruir una vida libre de violencia.
En República Dominicana, el Ministerio de la Mujer ofrece orientación y asistencia psicológica gratuita a víctimas de violencia contra la mujer e intrafamiliar, además de seguimiento y referimiento a otros centros cuando sea necesario. Para solicitar este servicio se puede llamar al 809-685-3755, extensión 4511.
La institución también dispone de la Línea de Emergencia *212, gratuita y disponible las 24 horas, todos los días del año. Este canal ofrece orientación y coordina la atención y el traslado de mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo. Para emergencias que requieran una respuesta inmediata también está disponible el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Puffler recuerda que las experiencias de violencia no determinan el valor de una mujer ni su capacidad para construir relaciones saludables en el futuro. Pedir ayuda y contar con acompañamiento son pasos importantes para recuperar la confianza y la autonomía.
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