Al menos 2,258 mujeres y niñas fueron asesinadas por violencia de género en República Dominicana entre 2005 y noviembre de 2026, un promedio de una víctima cada tres días y medio, según los registros recopilados por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) en el nuevo Observatorio sobre la Violencia contra las Mujeres.

La organización presentó este lunes la plataforma digital, de acceso gratuito a través de violencias.org.do, que reúne información sobre distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y busca facilitar el seguimiento de las estadísticas, las políticas públicas y la respuesta de las instituciones.

De acuerdo con los datos del Observatorio, el 75 % de los feminicidios registrados durante ese período fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 59.9 % ocurrió dentro de la vivienda. La plataforma también contabiliza 182 feminicidios cometidos por miembros de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, 164 de ellos con armas de fuego institucionales.

El registro incluye al menos 1,666 tentativas de feminicidio y más de 1,158 hijos e hijas que quedaron en la orfandad. Además, señala que el 25.3 % de los agresores se quitó la vida después de cometer el crimen.

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Niñas y adolescentes entre las poblaciones expuestas

El Observatorio también recoge cifras sobre embarazos en menores de edad y violencia sexual contra niñas. Entre 2015 y septiembre de 2026, los hospitales públicos atendieron 287,039 partos de menores de 20 años, un promedio de 67 diarios.

En ese mismo período se registraron 15,163 embarazos en niñas menores de 15 años, que derivaron en 12,933 nacimientos y 2,230 abortos.

En cuanto a los feminicidios de adolescentes de entre 12 y 17 años atribuidos a sus supuestas parejas, cuando se conocen las edades de ambas personas, el 92 % de los agresores era adulto, con una edad mediana de 25 años.

Asimismo, entre 2014 y 2024, el Ministerio Público recibió 21,614 denuncias de abuso sexual contra niñas, según los datos recopilados por CIPAF.

Vacíos en las estadísticas oficiales

Uno de los hallazgos señalados por la organización es la falta de información pública y las diferencias entre los registros de las instituciones gubernamentales y los datos recopilados por la prensa.

De los 57 indicadores que contiene el Observatorio, 42 no cuentan actualmente con datos oficiales abiertos. CIPAF informó que presentó 13 solicitudes de información pública bajo la Ley 200-04, pero solo recibió dos respuestas completas.

La organización también indicó que no ha tenido acceso a registros públicos sobre violencia digital, política, obstétrica, vicaria ni trata. A esto se suma que la serie de órdenes de protección del Poder Judicial no incluye datos correspondientes a 2023.

La plataforma registra, además, que las denuncias por violencia ante el Ministerio Público disminuyeron un 23 % entre 2019 y 2025, al pasar de 94,708 a 73,295. Sin embargo, las llamadas de auxilio al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 alcanzaron 52,759 casos en 2025, equivalentes a una llamada por violencia doméstica cada diez minutos.

Desde 2014, el sistema 9-1-1 también ha atendido 26,954 emergencias en las que el agresor había quebrantado previamente una orden de protección.

“La violencia contra las mujeres no puede seguir gestionándose a ciegas ni a partir de fragmentos estadísticos aislados. Lo que no se mide no se puede atender ni evaluar”, afirmó Syra Taveras, investigadora y directora ejecutiva de CIPAF.

CIPAF pide actualizar la legislación

Ante los datos recopilados, la organización planteó la necesidad de actualizar la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, vigente desde hace 29 años, y llamó a dar seguimiento al proyecto de Ley Mirabal, que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados.

La propuesta legislativa contempla un sistema de respuesta integral a la violencia contra las mujeres bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer, así como la implementación de un registro único que permita dar seguimiento a cada caso entre las distintas instituciones.

CIPAF puso la información del Observatorio a disposición del Congreso Nacional y de las instituciones del sistema de atención. También invitó a periodistas, investigadoras y organizaciones sociales a consultar y utilizar los datos para documentar la violencia contra las mujeres en el país.