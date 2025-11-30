El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, anunció que el próximo martes serán entregados RD$ 600 millones, a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), por concepto de “sueldo por año” a los militares que pasaron a la situación de retiro durante el 2025.

Fernández Onofre enumeró medidas implementadas en los últimos cinco años para fortalecer el bienestar de los militares pensionados.

El ministro explicó que, gracias a una gestión administrativa eficiente en la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las FFAA, se han ejecutado 48,319 reconsideraciones salariales, permitiendo ajustes progresivos, justos y dignos para miles de retirados.

Indicó que en mayo de 2022 fueron aumentados los ingresos de 5,271 retirados que percibían menos de RD$ 10,000.

Asimismo, en noviembre de 2023 se otorgaron incrementos escalonados de 10 %, 7.5 %, 5 % y 2.5 %, beneficiando a 29,972 pensionados.

El funcionario destacó la entrega del bono navideño de RD$ 5,000, acreditado durante el acto para todos los pensionados de las Fuerzas Armadas, que será distribuido el próximo 5 de diciembre.

