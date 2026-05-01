El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, acusado de integrar una red criminal que habría defraudado millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa). La medida deberá ser cumplida en el centro penitenciario Las Parras.

El tribunal también acogió la solicitud del Ministerio Público para declarar el caso de tramitación compleja, lo que amplía los plazos procesales disponibles para la investigación.

Una red de autorizaciones fraudulentas

El Ministerio Público, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Rosa Alba García, Alexis Piña y Emmanuel Ramírez, sostiene que Guzmán Vásquez formó parte de una estructura que sustrajo cuantiosos recursos del Estado mediante autorizaciones médicas fraudulentas.

Según el expediente, el imputado se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022. Fue arrestado la noche del viernes 24 de abril cuando presuntamente intentaba abandonar el país con destino a Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno.

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Operación Cobra: 4,363 autorizaciones irregulares

De acuerdo con la investigación denominada Operación Cobra, la red habría procesado 4,363 autorizaciones irregulares de cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, generando un perjuicio económico estimado en RD$41,125,551.02.

Los fiscales argumentaron ante el tribunal que el imputado posee la capacidad de destruir, modificar u ocultar pruebas relevantes para la investigación, razón por la cual solicitaron la medida más restrictiva disponible.

Reacciones tras la decisión

Tras conocerse el fallo, la fiscal Mirna Ortiz expresó satisfacción con la medida impuesta y aseguró que esta investigación forma parte de las líneas desarrolladas por el Ministerio Público sobre las irregularidades detectadas dentro del Senasa. La funcionaria también precisó que el intento de fuga del imputado obligó a acelerar el proceso.

Por su parte, Billy Gerónimo, abogado defensor de Guzmán Vásquez, afirmó que su cliente ha colaborado con el Ministerio Público y sostuvo que no representa peligro de fuga.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más