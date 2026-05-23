El francés Alain Prost, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, resultó levemente herido durante un violento robo en su domicilio en Suiza el pasado martes, informó el sábado el diario Blick.

Según el periódico de mayor tirada de Suiza, Prost (71 años) sufrió heridas leves en la cabeza durante el ataque. Uno de sus hijos se vio obligado a abrir la caja fuerte familiar, tras lo cual los ladrones huyeron con su contenido.

En un comunicado difundido el jueves, la policía cantonal de Vaud indicó que una familia residente en Nyon, al noreste de Ginebra, había sido víctima de un robo en su domicilio el martes hacia las 08.30 (06.30 GMT).

Contactada el sábado por la AFP, la policía se negó a revelar la identidad de las víctimas y no quiso precisar si el caso afectaba a la familia Prost.

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Según el comunicado, "varios individuos encapuchados entraron en la casa". "Una vez en el interior, amenazaron en particular a los ocupantes e hirieron levemente en la cabeza a una persona de la familia, en circunstancias que aún deben determinarse".

Los ladrones "obligaron después a otro miembro de la familia a abrir una caja fuerte antes de darse a la fuga con un botín cuyo inventario detallado está en proceso de evaluación", explicó la policía.

A pesar de un importante dispositivo de búsqueda, los autores aún no han sido localizados. Contactado el sábado por la AFP, un portavoz de la policía de Vaud declaró que la investigación seguía en curso, sin precisar si se habían producido detenciones.

"Se está haciendo todo lo posible para identificar y detener a los autores de la agresión", afirmó.

Ola de robos en la región del lago Lemán

Blick informó que en el último año se ha producido un aumento significativo de este tipo de robos en la región del lago Lemán, cometidos por bandas transfronterizas cuyo objetivo son colecciones de relojes de lujo. Las víctimas suelen ser personas adineradas.

Según L’Équipe, Prost se trasladó a Dubái, donde reside habitualmente, tras el incidente.

Una leyenda de la Fórmula 1

Prost fue coronado campeón del mundo en 1985, 1986, 1989 y 1993, y sigue siendo hasta hoy el mejor piloto francés de la historia de la Fórmula 1.

Compitió entre 1980 y 1993 para las escuderías McLaren, Renault, Ferrari y Williams. Solo Michael Schumacher y Lewis Hamilton —siete títulos cada uno— y Juan Manuel Fangio —cinco— han conquistado más coronas que él.

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