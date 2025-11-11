El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que este martes se han movilizado 200.000 militares en todo el país como parte unos nuevos ejercicios de preparación ante las "amenazas" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe próximas a la nación suramericana.

"Se han desplegado casi 200.000 efectivos en todo el territorio nacional para este ejercicio y debo decir que esto no va en desmedro del despliegue cotidiano que lleva el Comando Estratégico Operacional (…) combatiendo con todo las demás amenazas", señaló Padrino López en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Este martes, el Ejecutivo de Nicolás Maduro anunció un nuevo despliegue militar para enfrentar lo que considera como "amenazas imperiales", en referencia a Estados Unidos.

El titular de Defensa indicó horas antes, a través de un comunicado publicado en Instagram, que el despliegue comenzó este martes a las 04:00 hora local (08:00 GMT) y terminará mañana, miércoles.

Esta movilización incluye "medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos (sic)", así como sistemas de armas, unidades militares, la Milicia Bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral, de acuerdo con Padrino López.

De igual manera, prosiguió, se "activarán completamente los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los estados y entidades federales y municipales".

Según Estados Unidos, cuyo mayor buque de guerra llegó hoy al Caribe, ya son 75 los fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas en la operación que lleva a cabo en aguas caribeñas y luego ampliada al Pacífico, defendida por la Administración del presidente Donald Trump como una campaña contra el tráfico de drogas.

El Gobierno de Maduro ha denunciado, sin embargo, que esta presencia militar es un plan para propiciar un "cambio de régimen" e imponer en Venezuela una autoridad "títere" con la que EE.UU. pueda "apoderarse" de sus recursos naturales, principalmente el petróleo.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que la economía de su país se ha mantenido "imperturbable" en los últimos meses a pesar del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a la nación suramericana, algo que, a juicio de la funcionaria, "ningún país aguanta". La también ministra de Hidrocarburos insistió en que este año sigue creciendo una "economía que -señaló- tiene nueve barcos de guerra al frente, en el mar Caribe", y "amenazas permanentes". "La guerra psicológica que han lanzado sobre Venezuela durante casi tres meses ningún país la aguanta, ya la economía estaría crujiendo, estaría chillando, y nosotros nos mantenemos imperturbables, nos mantenemos con el esfuerzo de cada uno de los sectores", expresó durante un acto con representantes del comercio transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). MIRA TAMBIÉN Cerca de un millón de cubanos sigue sin electricidad desde el azote del huracán Melissa Wall Street cierra mixto y expectante ante el eventual fin del "shutdown" en EEUU Rodríguez señaló las recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para la región, lideradas por Venezuela, con un crecimiento del 6 % este año. La funcionaria también recordó que, según el Banco Central de Venezuela (BCV), el producto interno bruto (PIB) del país aumentó un 8,71 % en el tercer trimestre con respecto al mismo período del año pasado. La vicepresidenta, quien dijo no creer que las denunciadas amenazas puedan "perturbar a Venezuela", indicó también que la recaudación tributaria del sector no petrolero se incrementó un 13,5 % entre enero y octubre respecto al mismo lapso de 2024. En ese sentido, celebró que "la respuesta del pueblo venezolano" a la presencia militar estadounidense en el Caribe haya sido que "no teme" porque, dijo, sabe que está "en el camino correcto de la historia", el "de defender la soberanía y la integridad territorial". "Estamos preparados sin aspavientos, pero preparados y listos para defender a nuestro país", agregó. Rodríguez participó en la novena edición del encuentro denominado 'Radiografía del Retail a la venezolana', que contó con la participación de invitados procedentes de Uruguay, México, Argentina, Colombia y España, según el Gobierno. El Ejecutivo chavista denuncia que la operación militar de EE.UU. es un plan para propiciar un "cambio de régimen" e imponer en Venezuela una autoridad "títere" con la que Washington pueda "apoderarse" de sus recursos naturales, principalmente el petróleo. (CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE Y AFP)

