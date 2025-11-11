El Gobierno de Jamaica ha informado este martes de que la cifra de fallecidos se ha incrementado a 45 y son 15 los desaparecidos, tras el paso del devastador huracán Melissa que impactó el país caribeño como categoría 5.

"Son 45 familias que están sufriendo", ha lamentado en una rueda de prensa la ministra jamaicana de Educación e Información, Dana Morris Dixon, que ha enviado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, tras las investigaciones realizadas por la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) con la ayuda del Ejército, se han reportado 18 muertes en Saint Elizabeth, 15 en Westmoreland, seis muertes en Saint James, dos en Hanover, dos en Trelawny, una en Saint Ann y una Portland.

Por otro lado, la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias (ODPEM, por sus siglas en inglés) ha revelado que buscan a 15 personas desaparecidas tras la catástrofe.

Asimismo, Dixon ha precisado que hasta la fecha se han realizado 33 autopsias y otras están pendientes.

La Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, en inglés) ha informado este martes de que alrededor de 300.000 jamaicanos, el 64 % de los clientes, cuentan con energía eléctrica tras el impacto del huracán Melissa, de categoría 5, que tocó tierra en el suroeste del país.

"Se trata de un logro sólido, teniendo en cuenta el nivel de devastación sin precedentes que hemos visto", ha declarado Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la JPS.

Grant ha detallado que en los municipios de Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, se ha notificado la mayor parte de los clientes sin servicio, después del impacto del ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico.

Jamaica ha recibido ayuda humanitaria de numerosos países pero, en algunos casos, el reparto se está complicando debido a que todavía hay carreteras bloqueadas y comunidades aisladas.

La JDF instó la semana pasada a los residentes de las comunidades más afectadas por el huracán a que colaboren en la limpieza de escombros en espacios abiertos de gran tamaño para permitir el aterrizaje de helicópteros con ayuda humanitaria.