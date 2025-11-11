La Bolsa de Nueva York cerró dispar el martes, con la mayoría de los índices beneficiándose de las expectativas sobre el final del bloqueo presupuestario en Estados Unidos, aunque los valores tecnológicos sufrieron bajas por dudas sobre su nivel de valorización.

El Dow Jones subió un 1,18% y el índice ampliado S&P 500 un 0,21%. En cambio, el Nasdaq perdió un 0,25%.

El principal indicador de Wall Street, el Dow Jones, cerró este martes en un máximo histórico, tras subir 559,33 puntos, o un 1,18 %, para cerrar en 47.927 unidades, impulsado por las compras de acciones de varias empresas líderes como Merck, Amgen y Johnson & Johnson.

Ayer, el Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

Hoy, las acciones del proveedor de nube especializado CoreWeave se desplomaban más de un 16 % después de que las previsiones de la compañía decepcionaran a los inversores, lo que perjudicó al sector de la inteligencia artificial (IA).

La semana pasada, el sector tecnológico fue uno de los más perjudicados por la coyuntura económica y el temor a una burbuja en el sector de la IA, de manera que el índice Nasdaq perdió un 3 % acumulado, su peor registro desde abril.