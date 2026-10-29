El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hablará con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque al mismo tiempo evitó pronunciarse sobre quién considera que ganó las elecciones del domingo pasado en ese país, en las que su aliado, el ultraderechista Flávio Bolosonaro, resultó derrotado.

"Hablaré con él, pero las elecciones fueron una desgracia", respondió Trump al ser preguntado por los medios sobre la posibilidad de que converse con Lula.

Trump no quiso responder cuando los periodistas le preguntaron quién consideraba que era el legítimo ganador de las comicios del domingo, en los que el actual presidente logró una sorprendente remontada tras quedar en primera vuelta por detrás de Bolsonaro, que llegó el miércoles a Estados Unidos huyendo de Brasil, donde se le investiga por supuesta corrupción.

"No quiero hacer comentarios al respecto por ahora, pero considero que las elecciones fueron una gran vergüenza para el pueblo brasileño. Seguí el proceso electoral. No tomé partido; dejé que las cosas siguieran su curso. El presidente, el presidente actual, me pidió que no tomara partido. Y no lo hice", explicó el mandatario estadounidense.

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El pasado lunes Trump consideró "fraudulentas" las elecciones y el miércoles dijo que a Bolsonaro, quien el mismo día se autoproclamó líder legítimo de Brasil en una carta en la que denunció persecución política en su país, se lo ha tratado "de manera muy injusta" en la nación latinoamericana.

El senador y su familia llegaron el miércoles a la ciudad estadounidense de Miami tras abandonar Brasil, donde la Policía Federal le canceló el martes sus pasaportes ordinario y diplomático después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos el lunes en el marco de una investigación por presunta corrupción.

El Gobierno de Estados Unidos ha dicho que concederá visados a los cuatro, aunque no ha especificado qué tipo de permisos les otorgará para su estadía en el país.

La derrota de Bolsonaro en las urnas supone un golpe para la Administración Trump, que ansiaba alinear a la mayor economía de Latinoamérica con Washington, tal y como ha sucedido con otros países de la región en los que la derecha se ha impuesto electoralmente en los últimos meses.