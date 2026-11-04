Trump acepta derrota republicana y espera llegar a acuerdos con los demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes en una entrevista con The New York Times que admite una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato y aseguró que está dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso.

El mandatario aseguró que está "totalmente dispuesto a aceptar esos resultados" y mostró disposición a dialogar: "Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo", dijo.

Previamente, se deslindó de la derrota en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que dijo que los republicanos perdieron porque su nombre no figuraba en la papeleta.

"No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto", dijo.

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Trump se implicó de pleno en la campaña, con una veintena de mítines electorales en el último mes, dado que las elecciones al Congreso se interpretaban como un referéndum a su gestión en la Casa Blanca.

Según las proyecciones de los medios, los demócratas arrebataron a los republicanos la Cámara de Representantes y se encaminan a conquistar la mayoría al Senado con victorias clave en estados como Texas, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El mandatario republicano, que en 2020 no aceptó su derrota electoral, dijo antes de las elecciones que aceptaría los resultados solo si los comicios eran "limpios".

Demócratas arrebatan a republicanos escaño clave del Senado

El candidato demócrata al Senado por Ohio, Sherrod Brown, derrotó este martes al republicano Jon Husted, según mostraron proyecciones de NBC, CBS y AP, allanando el camino de su partido para conquistar la mayoría en el Senado.

El resultado supone un golpe especialmente duro para la Casa Blanca, ya que se trata del escaño que ocupó el actual vicepresidente, JD Vance, antes de abandonarlo en 2025.

Brown ejerció en el Senado durante tres mandatos, hasta que perdió su escaño en 2024.

Con esta victoria, los demócratas se rozan la mayoría de la Cámara Alta tras arrebatarle la Cámara de Representantes a los republicanos, según las proyecciones.

Además, la demócrata Amy Acton derrotó al republicano Vivek Ramaswamy como gobernadora de Ohio, según las proyecciones de AP y ABC News.

El candidato republicano Ramaswamy protagonizó una polémica durante la campaña electoral al publicar un vídeo donde aparecía la madre de su rival demócrata tildando de "mentirosa" a su hija, quien a su vez asegura que su progenitora permitió que se abusara sexualmente de ella cuando era niña.

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