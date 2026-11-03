El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este martes la derrota republicana en las elecciones de medio mandato y dijo que su nombre no estaba en las papeletas porque, si lo hubiera estado, el Partido Republicano hubiese "arrasado", según escribió en una publicación de Truth Social.

Durante toda la campaña el presidente planteó a los votantes estas elecciones legislativas como un plebiscito hacia su figura, afirmando en numerosas ocasiones que actuaran como si su nombre estuviera en las papeletas.

"Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Demócrata avisa a republicanos y a Trump: "Busquen un abogado"

El miembro demócrata de la Cámara de Representantes Robert García lanzó la noche del martes un aviso a los republicanos para que busquen un abogado, en pleno recuento electoral que apunta a una victoria del Partido Demócrata.

"Busquen un abogado", fue el mensaje que el congresista escribió en su cuenta de la red social X.

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García, que apunta a ocupar la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, fue uno de los primeros demócratas en reaccionar a los resultados de las elecciones de medio mandato.

Los comicios, que renuevan la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado, se planteaban como un examen a las políticas del presidente Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato.

Resultados parciales hasta la medianoche, cuando se confirmó que James Talarico se convierte en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años

Demócratas están a punto de poner fin a la «pesadilla» del extremismo MAGA

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, afirmó este martes que su partido está «a punto de poner fin a esta pesadilla», en alusión al movimiento MAGA y al Gobierno del presidente Donald Trump, durante la jornada de elecciones de medio mandato.

Jeffries expresó su confianza en el triunfo demócrata definitivo y calificó el momento político como el ideal para poner fin a lo que describió como extremismo MAGA.

«Estamos a punto de poner fin a esta pesadilla», manifestó durante un encuentro privado con dirigentes y legisladores demócratas, según informó el medio Newser, que atribuyó la información a Politico.

Jeffries, representante por Nueva York y principal dirigente demócrata en la Cámara de Representantes, sería el candidato de su partido a presidir ese órgano legislativo si los demócratas consiguen oficialmente la mayoría.

El dirigente demócrata ya había afirmado el 24 de octubre que «los extremistas MAGA están en desbandada», al acusarlos de incumplir sus promesas y de no haber conseguido reducir el costo de la vida para los estadounidenses.

Estadounidenses apostaron US$ 1.900 millones en las elecciones

Los estadounidenses han apostado 1.900 millones de dólares en las elecciones de medio mandato a través de plataformas de predicción, con los demócratas liderando las preferencias por el control del Congreso, según un análisis publicado este martes por The Washington Post.

El estudió analizó la actividad en Kalshi y Polymarket, los dos mayores mercados de predicción, donde se apostaron alrededor de 1.300 millones de dólares y unos 600 millones de dólares respectivamente.

Los demócratas aventajaban en ambas casas de apuestas a un día de las elecciones de medio mandato con un 78 % de probabilidades de ganar el Senado y un 95 % de posibilidades de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, según los datos de Polymarket recogidos por el Post.

Por su parte, en Kalshi, las apuestas en favor de los demócratas en el Senado se situaron en un 78 % frente al 93,9 % de la victoria en la Cámara de representantes.

La cantidad apostada en ambas plataformas de apuestas representa una disminución en comparación a los 3.600 millones de dólares que se movieron en las elecciones generales de 2024 solo en Polymarket, para decidir entre Donald Trump o Kamala Harris en la contienda por la Casa Blanca.

El mandatario republicano afronta este martes su primera prueba de fuego tras dos años en el poder, con sus índices de popularidad bajo mínimos, marcadas por la preocupación de los votantes ante la inflación y el acceso a la vivienda.

Las proyecciones ya dan por ganada la Cámara de Representantes por los demócratas, que necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para hacerse también con el control del Senado.

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