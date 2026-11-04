Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos dejará de proporcionar ayuda militar a Israel a finales de año, al considerar que el país «ya no la necesita», y ha calificado esa asistencia de «argumento desfavorable» en un momento en que los estadounidenses acudían a las urnas para votar en las elecciones de medio mandato.

«¿Por qué deberíamos soportar los ataques de lunáticos como El-Sayed cuando [los israelíes] no la necesitan?», dijo Trump en una entrevista con Fox News el martes por la mañana, en referencia al candidato demócrata al Senado por Michigan Abdul El-Sayed, quien ha sido un firme crítico del apoyo estadounidense a Israel.

Estados Unidos proporciona casi 4.000 millones de dólares anuales en asistencia militar a Israel como parte de un acuerdo de diez años que expirará en 2028. La financiación ha sido objeto de un intenso debate debido a la devastadora ofensiva israelí en Gaza y ha ocupado un lugar destacado en la campaña electoral de medio mandato.

No estaba claro de inmediato si el presidente puede suspender unilateralmente esa financiación, cuya asignación corresponde al Congreso. Aunque Trump tiene amplias facultades para paralizar las transferencias de armas, cualquier intento de cancelar fondos aprobados por los legisladores podría encontrar restricciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También es probable que la medida encuentre una considerable resistencia dentro del propio Partido Republicano de Trump.

El apoyo a la ayuda militar a Israel ha disminuido considerablemente entre los demócratas, pero una encuesta realizada el mes pasado por el Chicago Council on Global Affairs reveló que el 68 % de los republicanos está a favor de mantener o aumentar la asistencia militar al país.

Trump afirmó el martes que había llegado a un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para interrumpir la ayuda.

«Él lo planteó. Dijo: “Creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda”, porque entiende que este es uno de sus puntos de controversia», afirmó Trump.

«Ahora bien, en cuanto al pago a Israel, Bibi Netanyahu y yo hemos llegado a un acuerdo por el que damos a Israel 4.000 millones de dólares al año, y hace meses llegamos a un acuerdo para poner fin a esa ayuda. Ellos están de acuerdo porque, ya saben, se han convertido en un país muy exitoso. No la necesitan y no volveremos a pagar nada más a Israel. Así que es un gasto inútil porque ya hemos acordado que, a finales de este año, dejaremos de pagar a Israel y ayudaremos a Israel si lo necesita. Ya saben, ha sido un gran aliado», afirmó en Fox News.

La oficina del primer ministro israelí y la embajada de Israel en Washington no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Netanyahu ha advertido en los últimos meses que la ayuda estadounidense a Israel podría reducirse. En una entrevista con el Canal 10 de Israel el mes pasado, afirmó que era «solo cuestión de tiempo» que Washington recortara la financiación destinada al Ejército israelí.

También dijo en una entrevista concedida a 60 Minutes, de la cadena CBS, a principios de este año que él y Trump habían hablado de reducir gradualmente la dependencia de Israel de la ayuda militar estadounidense.

Sin embargo, Netanyahu declaró a 60 Minutes que había propuesto reducir la asistencia a lo largo de una década y no ha dado ninguna indicación pública de que hubiera aceptado que la ayuda terminara ya este año.

El apoyo estadounidense ha desempeñado un papel fundamental en la financiación de la guerra de Israel en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y que se ha convertido en el conflicto más prolongado y costoso de Israel, provocando un aumento del gasto militar.

En virtud de los términos del acuerdo entre ambos países, firmado durante la Administración de Barack Obama, Estados Unidos proporciona a Israel 3.300 millones de dólares anuales, que puede utilizar para comprar armamento estadounidense.

El acuerdo también contempla 500 millones de dólares anuales destinados a proyectos conjuntos, como los sistemas de defensa antiaérea Cúpula de Hierro y Honda de David, que protegen contra cohetes, drones y misiles.

Amy Mackinnon. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

Financial Times El Financial Times (FT) es reconocido globalmente como una de las organizaciones de noticias más importantes, destacada por su autoridad e integridad editorial. Fundado en 1888, ha evolucionado de ser un diario enfocado en Londres a convertirse en una corporación mediática global. El 93% de sus lectores son digitales. Ver más