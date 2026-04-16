El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", escribió Trump en su red Truth Social.

El estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo", sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump recordó el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que "se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio".

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"He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine", para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera", indicó en Truth Social.

Según Trump, "ha sido un honor" el "haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima".

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20 % del petróleo de todo el mundo.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Trump dice que podría recibir a líderes de Israel y Líbano en los "próximos 4 o 5 días"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que en los "próximos cuatro o cinco días" podría recibir en la Casa Blanca a los líderes de Israel, Benjamín Netanyahu, y del Líbano, Joseph Aoun, para las primeras conversaciones de alto nivel en décadas entre ambos países, que hoy acordaron un alto el fuego.

"Habrá un alto el fuego entre Israel y el Líbano, lo cual será estupendo, y se reunirán, probablemente vendrán a la Casa Blanca en los próximos cuatro o cinco días", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, poco después de anunciar que las dos naciones pactaron una tregua de diez días, que comenzará a las 17:00 hora de Washington (21.00 GMT).

"Es un acontecimiento sumamente emocionante, puesto que, por primera vez en 48 años, nos reuniremos con Bibi Netanyahu y el presidente del Líbano. Hoy he mantenido una excelente conversación con ambos. Van a establecer un alto el fuego, el cual incluirá también a Hizbulá", indicó a la prensa.

Los Gobiernos israelí y libanés confirmaron la tregua, aplaudida por organizaciones internacionales como un respiro a las tensiones en Oriente Medio, región sacudida por el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

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