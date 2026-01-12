La negativa a una intervención militar de Estados Unidos a México, la próxima revisión del tratado comercial, así como el rechazo a los ataques a Venezuela por parte de Washington fueron los temas que abordaron la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la llamada que sostuvieron este lunes.

“Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido en 50 % el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La conversación telefónica ocurrió en medio de las tensiones por las declaraciones de Trump, quien en días pasados había amenazado con posibles ataques terrestres a los carteles del narcotráfico en México.

“Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas, dijimos: "Bueno, pues hasta ahora vamos muy bien", aseguró la mandataria, al tiempo que subrayó que defendió la soberanía nacional ante Trump.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Lo entendió, fue una conversación muy amable y acordamos que se siguiera trabajando conjuntamente”, precisó.

Esta fue la primera conversación entre Sheinbaum y Trump desde que el mandatario estadounidense amenazase con ataques terrestres a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino; y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico entre otros delitos en Nueva York.

Diálogo directo

En ese sentido, la mandataria afirmó que el diálogo directo con Trump ha sido clave para manejar las cuestiones más sensibles de la relación bilateral.

Subrayó, asimismo, que el comercio también fue uno de los temas que se tocaron en la conversación, la cual no se prolongó más allá de 15 minutos, y que se da ante la próxima revisión del tratado comercial de América del Norte y los aranceles impuestos a sectores estratégicos.

“Los dos temas más importantes es uno: viene ya la revisión del tratado comercial y es muy importante que se sienten las bases, igual que el tema de las tarifas que todavía tenemos nosotros, respecto a automóviles, acero y aluminio”, indicó.

Añadió que México busca avanzar hacia mejores condiciones en ambos frentes, a la vez que agregó que otro punto relevante es la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“Y por supuesto el tema de nuestros paisanos allá, que es muy importante”, subrayó en referencia al endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU., donde residen más de 10 millones de mexicanos.

La mandataria defendió la comunicación constante con Trump, con quien dijo haber sostenido más de 15 llamadas.

“Yo creo que es muy importante tener comunicación personal, un diálogo. Hasta ahora nos ha ayudado mucho”, afirmó, al tiempo que reconoció que existen desacuerdos entre ambos gobiernos, lo que no significa que dejen de ser vecinos y socios comerciales.

Al respecto, expresó su optimismo en que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para este año, concluirá de manera positiva, pese a las tensiones que puedan surgir.

“Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena", indicó Sheinbaum.

México, "vehículo de comunicación" entre EE.UU. y Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su Gobierno podría fungir como "un vehículo de comunicación" entre Estados Unidos y Cuba, aunque aclaró que ese asunto no fue abordado en su reciente conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que cualquier eventual papel de mediación dependería de la aceptación de ambas partes.

Durante su conferencia de prensa presidencial, Sheinbaum señaló que el tema cubano podría tratarse más adelante, pero subrayó que México solo podría desempeñar ese rol si existe voluntad de Washington y La Habana.

“Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente”, aseguró.

Las relaciones con EE.UU. se han tensado luego de que un reporte del diario Financial Times informara que México se ha convertido en el principal proveedor de crudo de la isla caribeña, aunque la semana pasada Sheinbaum aseguró que "no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente" y rechazó que haya "un envío particular".

“México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poderlo hacer, pero evidentemente tiene que ser aceptado por las partes, pero en esta ocasión no hablamos de este tema”, reiteró.

La mandataria añadió que, en caso de que se planteara formalmente, México tendría condiciones para facilitar el diálogo, aunque insistió en que no se trata de una decisión unilateral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)".

México mantiene relaciones diplomáticas ininterrumpidas con Cuba y, de manera histórica, ha abogado por el diálogo y el levantamiento de sanciones, mientras que las relaciones entre Washington y La Habana siguen marcadas por tensiones políticas y el embargo estadounidense.

La de este lunes es la primera conversación entre Sheinbaum y Trump desde que el mandatario estadounidense amenazase con ataques terrestres a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino; y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico entre otros delitos en Nueva York.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más