La 83ª edición de los premios celebrada en Los Ángeles estuvo marcada por el uso masivo de un pin con el lema ’Be Good' en las solapas de los invitados.

Esta iniciativa de reivindicación social, secundada por actores como Mark Ruffalo, denunció la reciente muerte de Renee Good, una mujer de 37 años por disparos de agentes de inmigración en Minneapolis.

En el plano cinematográfico, la gala coronó a la película ’One Battle After Another' como la gran vencedora de la noche al obtener cuatro galardones.

La presentadora Nikki Glaser condujo una ceremonia donde la sobriedad estética predominó, rompiéndose únicamente por las apuestas de transparencia de Jennifer López y Jennifer Lawrence.

Jennifer López utilizó un diseño de Alta Costura de Jean Louis Scherrer en tono chocolate con bordados barrocos y pliegues de tul.

Jennifer Lawrence, nominada por 'Die My Love', seleccionó un vestido de Givenchy con bordados florales y una chaquetilla abullonada a juego.

El color negro fue la elección mayoritaria de la noche, presente en los estilismos de Julia Roberts, Miley Cyrus, Ariana Grande y Ana de Armas.

Actrices como Chase Infiniti y Jenna Ortega ofrecieron una variante al tono oscuro mediante el uso de bustiers metálicos y flecos de pedrería.

Teyana Taylor destacó con un diseño de Schiaparelli que incluía un detalle de cristales, mencionado durante su discurso de agradecimiento.

La firma Chanel vistió a Selena Gómez con un traje de organza de seda que requirió más de 300 horas de trabajo manual.

El toque cromático lo aportaron Emma Stone en amarillo y Rose Byrne con un traje verde esmeralda con detalles de pedrería.

Las actrices Amanda Seyfried, Emily Blunt y Pamela Anderson optaron por el blanco, defendiendo desde el estilo nupcial hasta la sencillez absoluta.

En la moda masculina, el esmoquin tradicional imperó con ligeras innovaciones en camisas doradas y chaquetas de terciopelo.

Jeremy Allen White y Oscar Isaac representaron la elegancia clásica, personalizando sus trajes con accesorios sutiles en la solapa.

