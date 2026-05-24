El partido Patria Para Todos (PPT) rechazó este domingo la acusación criminal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, y advirtió que una eventual acción militar en el Caribe podría desencadenar un conflicto de consecuencias impredecibles para toda la región.

La declaración llega en medio de una escalada de tensiones que ya incluye el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz en aguas del Caribe.

La acusación que encendió la mecha

El pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó en Miami una acusación criminal contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996 y que costó la vida a cuatro personas.

El presidente Donald Trump celebró el anuncio como "un gran día para los cubanoamericanos" y lo enmarcó en una estrategia de presión más amplia sobre La Habana, comparable a la que derivó en la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

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Aunque Trump descartó públicamente una escalada militar —"no hace falta, se está cayendo a pedazos", dijo—, días después Estados Unidos desplegó el portaaviones Nimitz en el Caribe y movilizó tropas desde su base en Puerto Rico, lo que elevó la temperatura diplomática en toda la subregión.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió con dureza a Washington y convocó una movilización frente a la embajada estadounidense en La Habana.

La postura del PPT: soberanía y derecho internacional

Frente a ese escenario, el presidente del PPT, Héctor Sánchez, calificó las acciones de Washington como "un atropello a la soberanía" de Cuba y sostuvo que las acusaciones contra Raúl Castro carecen de sustento en el derecho internacional.

Para el dirigente dominicano, el verdadero objetivo de estas medidas es "crear las condiciones para una ilegal e injusta invasión contra Cuba, una nación soberana".

Sánchez advirtió que una agresión militar en el Caribe obligaría al pueblo cubano a ejercer su derecho a la legítima defensa, lo que a su juicio desencadenaría un conflicto armado con "consecuencias impredecibles" para la estabilidad política, social y económica de América Latina y el resto del mundo.

Un llamado a la movilización internacional

El dirigente convocó a movimientos sociales, partidos progresistas y gobiernos que "aman y respetan la soberanía, la paz y el orden internacional bajo el arbitraje de la ONU" a pronunciarse firmemente contra lo que describió como "provocaciones desestabilizadoras de corte imperial".

"Luchemos unidos por la paz y el diálogo respetuoso y constructivo entre las naciones. Rechacemos las actitudes imperiales abusivas, las intervenciones a naciones soberanas y las guerras que solo destruyen el planeta y la vida", sostuvo Sánchez.

Una región en alerta

La reacción del PPT se inscribe en un clima de creciente preocupación regional.

Analistas advierten que el patrón de presión sobre Cuba —acusaciones judiciales, sanciones económicas y despliegue naval— replica el esquema aplicado contra Venezuela antes de la intervención de enero de 2026, lo que alimenta los temores sobre un posible escenario similar en la isla.

Cuba atraviesa además una profunda crisis humanitaria marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y una economía en colapso, factores que, según observadores, Washington podría intentar aprovechar para acelerar un cambio de régimen.

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