El acuerdo que Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar y que pretenderían anunciar este mismo domingo incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz y una tregua de 60 días para seguir negociando otros aspectos, como el tema nuclear, según informó el medio estadounidense Axios.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que se esperan "buenas noticias" en las próximas horas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el sábado, tras conversar con los líderes de Israel y del golfo Pérsico, que está a punto de cerrarse un acuerdo con Irán.

Según un alto cargo estadounidense citado por Axios, el memorando de entendimiento contemplaría una prórroga de 60 días del alto el fuego vigente, durante la cual se desbloquearía Ormuz, Irán podría vender petróleo libremente y se celebrarían elecciones para limitar el programa nuclear de la República Islámica.

Durante esos dos meses, Irán normalizaría el tránsito por el estrecho, una vía clave para el comercio mundial de crudo que fue bloqueada por el país en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó a finales de febrero, y se comprometería a retirar las minas marinas de la zona.

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A cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo que mantiene contra puertos iraníes y levantaría algunas sanciones para permitir a Teherán vender su crudo, algo que beneficiaría a la economía iraní y al mercado mundial de petróleo.

El borrador del pacto incluiría, además, el compromiso de Irán de no buscar un arma nuclear, una línea roja que ha puesto Trump durante las negociaciones.

La tregua de 60 días serviría también para negociar un acuerdo para limitar el programa de enriquecimiento de uranio por parte de Irán a cambio del levantamiento de sanciones y la descongelación de fondos iraníes.

También incluiría el fin de la ofensiva israelí contra Hizbulá en el Líbano, una condición sobre la cual el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó preocupación el sábado durante una llamada con Trump, informó Axios.

El borrador ha sido rechazado por algunos aliados de Trump, como el senador republicano Ted Cruz, quien dijo estar "profundamente preocupado" y aseguró que sería un "error desastroso" descongelar los fondos iraníes.

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