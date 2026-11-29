El Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, se impone en las elecciones generales de España celebradas este domingo 29 de noviembre, con 132 escaños y el 32,48 % de los votos, según el corte del escrutinio que registra el 90,86 % de los sufragios contabilizados.

Con estos resultados, el PP podría alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados con el respaldo de Vox, que obtiene 53 representantes y el 16,01 % de los votos. Ambas formaciones sumarían 185 escaños, nueve por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, queda en segundo lugar, con 115 diputados y el 28,95 % de los votos.

Vox se consolida como la tercera fuerza política y registra un aumento de 20 escaños respecto a las elecciones de 2023, mientras que el PP pierde cinco representantes y el PSOE seis, de acuerdo con el balance mostrado en el escrutinio.

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¿Cómo queda el Congreso de los Diputados?

Resultados de las elecciones españolas.

El reparto de los 350 escaños del Congreso refleja los siguientes resultados en el corte consultado:

Partido Popular (PP): 132 escaños (32,48 %).

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 115 escaños (28,95 %).

Vox: 53 escaños (16,01 %).

Frente Amplio (FA): 11 escaños (5,07 %).

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 11 escaños (3,07 %).

EH Bildu: 7 escaños (1,95 %).

Junts: 5 escaños (1,55 %).

Adelante Andalucía (AA): 4 escaños (1,91 %).

Compromís-FV: 3 escaños (1,44 %).

EAJ-PNV: 3 escaños (0,98 %).

El Congreso está integrado por 350 diputados y la mayoría absoluta se establece en 176 votos.

¿Qué necesita Feijóo para llegar al Gobierno?

Aunque el PP obtiene la mayor cantidad de escaños, la formación de un nuevo Gobierno dependerá del proceso de investidura en el Congreso.

La suma de los diputados del PP y Vox alcanza los 185 representantes, lo que permitiría a Feijóo buscar el respaldo parlamentario necesario para ser investido presidente del Gobierno.

La Constitución española establece que el candidato propuesto debe obtener mayoría absoluta en una primera votación. Si no la consigue, puede ser elegido en una segunda votación si obtiene más votos a favor que en contra.

Participación electoral

La participación registrada en la captura alcanza el 79,59 %, en una jornada electoral que definirá la composición de las nuevas Cortes Generales y el proceso para conformar el próximo Ejecutivo español.

Los resultados continúan sujetos a la actualización del escrutinio y a la posterior proclamación oficial.

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