Las elecciones generales que se celebran este domingo 29 de noviembre en España han generado distintas reacciones en la red social X, donde usuarios y figuras políticas han compartido reportes sobre la asistencia a los colegios electorales, así como mensajes de apoyo y críticas a los principales candidatos.

Entre las publicaciones difundidas durante la mañana figura un mensaje de la cuenta Alerta Mundial, que informa sobre largas filas de ciudadanos en distintos centros de votación del país. La publicación, firmada por el periodista Erik Encinas, destaca la concurrencia de electores para participar en los comicios.

En Mallorca, el medio Última Hora también compartió imágenes de largas filas en colegios electorales de Palma durante las primeras horas de la jornada.

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La contienda electoral ha motivado, además, pronunciamientos de figuras políticas extranjeras. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un mensaje en X en el que expresó su respaldo a la continuidad de Pedro Sánchez y llamó a los españoles a votar por el progresismo.

En su publicación, Petro cuestionó las propuestas de Santiago Abascal, candidato de Vox, y vinculó su eventual llegada al Gobierno con posibles consecuencias económicas y sociales. También hizo referencias al debate sobre la inmigración y el avance de la extrema derecha en Europa.

En sentido crítico hacia el actual mandatario español, el usuario Jesús Vázquez compartió un mensaje sobre la salida de Sánchez del colegio electoral, en el que aseguró que fue recibido con gritos de "¡traidor!" y "¡fuera!". La publicación acompañaba un video en el que se escuchan expresiones de rechazo dirigidas al presidente del Gobierno.

Las publicaciones muestran algunas de las posiciones y reacciones que circulan en X durante los comicios, en los que se enfrentan distintas propuestas políticas sobre el rumbo del país.

Los candidatos y la jornada electoral

Este domingo, los ciudadanos españoles están convocados a elegir a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y a 209 senadores. Entre los principales candidatos a encabezar el próximo Gobierno figuran Pedro Sánchez, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, por el Partido Popular (PP); Santiago Abascal, por Vox, y Ada Colau, por la coalición Frente Amplio.

Los comicios se celebran en medio de debates sobre el acceso a la vivienda, la economía, la inmigración y la seguridad, entre otros asuntos que forman parte de la agenda política española.

La votación de este 29 de noviembre determinará la composición de las nuevas Cortes Generales. Posteriormente, el Congreso deberá celebrar el proceso de investidura para elegir al próximo presidente del Gobierno.