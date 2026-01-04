NYT asegura Trump se decidió por Delcy Rodríguez 'semanas antes de la captura' de Maduro

El siguiente es el reportaje publicado por este medio de comunicación este domingo 4 de enero, un día después del derrocamiento de Maduro y un día antes de compacer ante un juez de Nueva York. Está firmado pAnatoly Kurmanaev, Tyler Pager, Simon Romero y

….

A finales de diciembre, Maduro rechazó un ultimátum del presidente Donald Trump para que abandonara el cargo y partiera hacia un exilio dorado en Turquía, según varios estadounidenses y venezolanos involucrados en las conversaciones sobre la transición.

Esta semana volvió al escenario y desestimó la escalada estadounidense más reciente —un ataque a un muelle que, según Estados Unidos, se utilizaba para el narcotráfico— bailando al ritmo de música electrónica en la televisión estatal mientras su voz grabada repetía en inglés: “No a la guerra loca”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los frecuentes bailes públicos de Maduro y otras muestras de despreocupación en las últimas semanas hicieron que algunos miembros del equipo de Trump llegaran a la conclusión de que el presidente venezolano se estaba burlando de ellos e intentaba llamar la atención sobre lo que creía que era un bluf, según dos de esas personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar sobre las conversaciones confidenciales.