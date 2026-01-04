El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tachó como "cobarde secuestro" y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad".

Maduro fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras ataques en Caracas y otras ciudades de Venezuela.

La Fuerza Armada de Venezuela reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras el arresto de Nicolás Maduro, y el ministro de Defensa incluyó en ese comunicado el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez a asumir el poder por 90 días.

Padrino López remarcó que el presidente "constitucional" de su país es Nicolás Maduro y anunció su pleno respaldo al estado de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

"Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe", dijo y aseguró que "el presidente Nicolás Maduro" es "el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos".

Padrino igualmente llamó a que Venezuela "retome sus actividades" normales.

"Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional", dijo el ministro Vladimir Padrino López en una alocución televisada.

También instó a la ciudadanía "a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica de la amenaza del miedo que nos quieren imponer".

