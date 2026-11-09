Maduro estudia religión en prisión y se interesa por el judaísmo, según el New York Times

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, estudia religión en la prisión de Nueva York donde lleva recluido diez meses, desde su captura por parte de Estados Unidos en enero de 2026, y se ha interesado por el judaísmo, según informó este lunes el diario The New York Times (NYT).

El NYT, que cita fuentes anónimas conocedoras de sus circunstancias y experiencias en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, señala que Maduro "dedica su abundante tiempo libre a estudiar textos religiosos y filosóficos", y se ha reunido con capellanes del penal, "incluyendo un cura y un rabino".

En el pasado, Maduro mostró interés en la espiritualidad y mencionó que tiene ascendencia judía sefardí por parte de sus abuelos, quienes se convirtieron al catolicismo en Venezuela, pero "no había expresado interés en el judaísmo hasta su captura" por parte de EE.UU., dijeron al medio fuentes cercanas.

El líder chavista "pasa la mayor parte de su tiempo leyendo, incluyendo la Biblia y el Corán", en la unidad del MDC que alberga a otros reos de alto perfil, como el rapero Sean Combs, el antiguo ejecutivo de criptomonedas Sam Bankman-Fried y el acusado asesino Luigi Mangione.

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El reporte del NYT también alude a la pérdida de peso de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que está reclusa en la sección de mujeres del MDC pero está integrada en la población presidiaria general.

Maduro "ha perdido mucho peso" y en los últimos meses se ha quejado de la calidad de la comida, lo que parece haber influido en que luzca "notablemente más delgado", detalla.

En cuanto a Flores, recoge documentos ya publicados en el archivo del caso, en los que su defensa detalla que ha perdido más de 25 libras (unos 11 kilos) y dos dientes, que tiene recetada nitroglicerina para dolores en el pecho y que posiblemente sufrió un "infarto menor de corazón en julio".

El juicio contra Maduro y Flores por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico de cocaína a EE.UU., posesión de armas destructivas y torturas está programado para el 14 de junio de 2027.

La próxima audiencia del caso se prevé para diciembre y está relacionada con las peticiones de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación al amparo de la inmunidad soberana.

A continuación, traducción libre del reporte del diario The New York Times (NYT).

En menos de un año desde que las fuerzas estadounidenses derrocaron y capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su país ha recorrido un camino vertiginoso que lo ha llevado a pasar de ser un adversario a convertirse en un protectorado de Estados Unidos.

Mientras permanece recluido en una cárcel de Brooklyn, el propio Maduro ha emprendido un viaje espiritual. Varias personas familiarizadas con sus circunstancias y sus experiencias en prisión, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa, dijeron que el expresidente había dedicado su abundante tiempo libre al estudio de textos religiosos y filosóficos.

Maduro, quien mantiene desde hace tiempo un interés por la espiritualidad, también se ha reunido con capellanes de la prisión, entre ellos un sacerdote y un rabino.

Maduro ha declarado públicamente que tiene ascendencia judía. Se ha descrito a sí mismo como descendiente de una comunidad judía sefardí que emigró desde las Antillas Neerlandesas a Venezuela en algún momento del siglo pasado. Sin embargo, personas cercanas a Maduro dijeron que no había manifestado interés por el judaísmo hasta su captura.

Cuando Maduro era presidente, el país experimentó graves escaseces de alimentos. Ha sido acusado de ordenar la tortura de detenidos, incluidos ciudadanos estadounidenses, mientras intentaba mantenerse en el poder. Su equipo jurídico declinó hacer comentarios para este artículo.

Lo que debe saber sobre las fuentes anónimas. The New York Times toma una decisión cuidadosa cada vez que protege la identidad de una fuente. La información que proporciona debe ser de interés periodístico, creíble y ofrecer a los lectores una perspectiva realmente valiosa.

Buscó los votos del creciente electorado de cristianos evangélicos de Venezuela. Católico practicante, desarrolló una estrecha relación con un sacerdote que profesaba su ideología socialista. Maduro, su esposa, Cilia Flores, y su sucesora, Delcy Rodríguez, también eran seguidores de un gurú místico indio fallecido, Sathya Sai Baba.

Su interés por lo divino parece haberse profundizado aún más durante su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. La cárcel alberga a unos 1.300 reclusos y durante años ha estado afectada por problemas como la violencia y la escasez de personal.

Está alojado en una unidad que ha sido residencia de varios presos de alto perfil, entre ellos Sean Combs, Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione. Maduro pasa la mayor parte del tiempo leyendo, incluidos la Biblia y el Corán, dijeron las personas familiarizadas con sus circunstancias en prisión. (The New Yorker informó anteriormente sobre la práctica de Maduro de leer la Biblia).

Maduro, de 63 años, tiene previsto comparecer en juicio el próximo año por acusaciones de facilitar el tráfico de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, entre otros cargos. Su esposa, la señora Flores, de 70 años, fue acusada en el mismo expediente.

Después de años presionando a Maduro para que abandonara el poder, el presidente Trump ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses capturar al líder venezolano en una operación realizada el 3 de enero. Soldados de las Fuerzas Especiales llegaron en avión durante la noche a Caracas, la capital de Venezuela, neutralizaron a los guardias de Maduro y arrestaron al mandatario y a su esposa. Ella también permanece recluida en el centro de detención de Brooklyn, aunque, a diferencia de Maduro, está alojada con la población penitenciaria general. Ambos se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan.

No está claro si el interés de Maduro por el judaísmo responde principalmente a inquietudes espirituales o intelectuales.

Sin embargo, la conexión entre la religión y el Estado judíos y las élites políticas latinoamericanas no es nueva. El presidente de Argentina, Javier Milei, es un estudioso asiduo de la Torá y visita Israel con regularidad. Otros dirigentes latinoamericanos de derecha, incluido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han establecido estrechos vínculos políticos con Israel sin pronunciarse públicamente sobre el judaísmo.

Mientras permanece en prisión, Maduro también ha perdido mucho peso, dijeron las personas familiarizadas con su estancia allí. En los últimos años, seguía una dieta y, hasta su captura, se había adherido a la llamada dieta paleo, que busca reproducir los patrones alimentarios de la Edad de Piedra.

Sin embargo, la insuficiente calidad de los alimentos en prisión parece haber acelerado su pérdida de peso, dijeron dos personas familiarizadas con sus hábitos alimentarios. El expresidente ha adelgazado notablemente y se ha quejado de la comida en los últimos meses, añadieron.

El estado de salud de Flores, la ex primera dama venezolana, parece ser más delicado.

Según documentos judiciales, Flores, quien se recuperaba de una histerectomía cuando fue capturada en enero, tiene prescrita nitroglicerina para los dolores en el pecho y ha perdido dos dientes y más de 25 libras.

Permaneció en aislamiento durante tres meses y, después de ser trasladada a la población penitenciaria general, sufrió los efectos del gas pimienta utilizado para disolver una pelea entre reclusas.

Su equipo jurídico considera que pudo haber sufrido un infarto leve en julio. Duerme entre tres y cuatro horas al día.

Flores reveló la información anterior al solicitar su puesta en libertad, una petición que fue denegada por el juez que presidía entonces el caso, Alvin K. Hellerstein. El juez falleció a los 92 años el mes pasado y otra magistrada, Analisa Torres, ha asumido el caso.

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