Un total de 37.149 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) serán desplegados para cumplir tareas de prevención, vigilancia, inteligencia, control del orden público y respuesta inmediata, durante la visita que hará al país el papa León XIV del 11 al 16 de noviembre próximo, informaron fuentes oficiales.

Durante la presentación este lunes del plan de seguridad para la visita papal, las autoridades agregaron que en la cobertura de seguridad también se emplearán 272 vehículos, 576 motocicletas, 5 ambulancias, 9 helicópteros y 3 aviones.

En Lima y la vecina provincia portuaria del Callao se emplearán 22.464 policías para estas tareas, mientras que los otros 14.685 agentes cumplirán funciones en las ciudades de Chiclayo, Santa Cruz (Cajamarca), Cusco y Pucallpa, que también serán visitas por el pontífice.

El comandante general de la Policía Nacional, Freddy López, indicó que el plan de seguridad comprenderá la vigilancia de 24 escenarios y 32 rutas de desplazamiento que tomará el papa León XIV durante su permanencia.

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En ese sentido, se establecerán tres anillos de seguridad, el primero de ellos a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado, en coordinación con el equipo de protección personal del Vaticano, mientras que en el segundo y el tercero estarán miembros de unidades especiales y efectivos de las regiones policiales.

Durante la presentación, se expuso la capacidad operativa, la organización y los recursos dispuestos para responder a estas tareas y se remarcó que la prioridad es proteger la integridad del papa, de las autoridades y delegaciones presentes y de los miles de ciudadanos que asistirán a las actividades programadas.

En Lima y el Callao, León XIV cumplirá sus actividades los días 11, 12 y 16 de noviembre, con visitas al Palacio de Gobierno, el Gran Teatro Nacional, la Plaza Mayor, la Catedral, el Estadio Nacional, una casa de acogida de ancianos y la Base Aérea Las Palmas, donde cerrará su visita al país con una misa a la que asistirá más de un millón de personas.

En ese sentido, la PNP señaló que ha establecido doce zonas de desplazamientos en la capital, en los que el papa recorrerá calles del centro histórico e importantes avenidas de la capitalinas.

En la norteña Chiclayo, el pontífice estará el 13 y 14 de noviembre y tendrá encuentros con feligreses, celebraciones religiosas, visitas a iglesias y reuniones con jóvenes, seminaristas y representantes de la diócesis.

El 14 de noviembre también visitará la provincia de Santa Cruz, en la región vecina de Cajamarca, donde participará en una misa en el aeródromo; el 15 de noviembre irá a la ciudad sureña de Cusco para una misa en la explanada de la antigua fortaleza inca de Sacsayhuamán; y luego a la ciudad amazónica de Pucallpa, para participar en un encuentro con comunidades nativas.

Durante la presentación del plan de operaciones, el ministro del Interior, César Astudillo, destacó la preparación y capacidad operativa de la Policía Nacional y dijo que los agentes "deben saber asistir, actuar con rapidez y brindar la atención necesaria" ante cualquier incidente.