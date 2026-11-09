El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató hoy lunes de quitar legitimidad a la victoria demócrata en las legislativas de mitad de mandato, en las que recuperó el control de las dos Cámaras del Congreso, con acusaciones sin sustento de fraude.

"¿De verdad hay alguien que crea que estas 'elecciones' han sido limpias? ¿Cómo es posible que las encuestas se hayan equivocado tanto?", escribió Trump en Truth Social, donde culpó de la derrota de su partido al gran "volumen" de electores que habían votado anticipadamente.

"¡Todo se reduce a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!", añadió.

Había dicho estar "dispuesto a aceptar los resultados"

Trump ha dado un giro de 180 grados en su actitud sobre los comicios de mitad de mandato. Horas después de la votación del 3 de noviembre, el presidente aseguró a The New York Times que estaba "dispuesto a aceptar los resultados".

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Los demócratas se hicieron con amplias mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, además de arrebatar a los republicanos gobernaciones como la del estado de Texas.

"Puede quejarse todo lo que quiera, pero nada detendrá esta verdad ineludible: Trump se enfrentará a las mayorías demócratas más amplias del Congreso en décadas, y todo ello porque ha sido un fracaso sin precedentes", aseguró el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

"El patético regreso de Donald Trump al negacionismo electoral era inevitable", añadió Schumer, en referencia a la reticencia del presidente a reconocer la derrota que sufrió en las presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

Trump denuncia repetidamente sin aportar ninguna prueba que hubo fraude en estos comicios.

WASHINGTON, D. C. – 9 de noviembre: El líder de la minoría en el Senado de EE. UU., Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), en el Capitolio de los Estados Unidos el 9 de noviembre de 2026 en Washington, D. C. (Photo by Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Comienza polémico recuento de votos por escaño de la republicana Salazar en Miami

El condado estadounidense de Miami-Dade, en el sur de Florida, comenzó este lunes un polémico recuento de votos para definir si mantiene su escaño la congresista federal republicana, María Elvira Salazar, quien cuestionó en campaña las deportaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El rival de Salazar, el demócrata Elliot Rodríguez, quien al igual que ella es un experiodista de televisión de origen cubano, presentó una demanda federal para exigir que se apartara a la supervisora de elecciones del Condado de Miami-Dade, Alina García, a la que acusó de conflicto de interés por su relación con la republicana.

Salazar y Rodríguez

El juez federal David S. Leibowitz negó este lunes la moción para remover a García del proceso, pero criticó, según medios locales, sus declaraciones citadas por el diario Miami Herald en las que dijo -la noche de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el 3 de noviembre,- que "María Elvira es la ganadora con o sin recuento".

El recuento, que tiene como límite el próximo jueves para terminar, ocurre porque los resultados preliminares mostraron que Salazar vencía por menos de 1.100 sufragios a Rodríguez, una diferencia inferior a 0,5 puntos porcentuales, lo que activa el proceso, según la ley estatal de Florida.

La campaña de Rodríguez indicó que la hija y el yerno de García, Alyn Fernández y Robert Fernández, han trabajado a favor de Salazar, por lo que "este vínculo familiar crea un conflicto objetivo".

Salazar expresó -en un pronunciamiento- su "respaldo" al recuento, pero aseguró que Rodríguez "está actuando como alguien que se niega reconocer los resultados electorales, intentando convertir este proceso en un circo político simplemente porque no le gusta el resultado".

Aunque los demócratas ya han asegurado la mayoría de la Cámara de Representantes con más de 250 escaños, según proyecciones de medios como CNN, la contienda de Salazar capturó interés nacional porque ella acaparó los titulares con un anuncio de campaña en el que acusó a la política migratoria de Trump de ir "demasiado lejos".

El distrito 27 de Florida abarca la zona metropolitana de Miami y un 70 % de su población es latina, un grupo de votantes que se alejó de los republicanos por las deportaciones y el costo de vida, según coinciden las encuestas.

Pese a que los demócratas ganaron en estados históricamente republicanos, como Texas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur, Florida se mantuvo como el mayor bastión del presidente Trump, pues su partido ganó todas las contiendas estatales: la del Senado, la del gobernador y la del fiscal general.

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