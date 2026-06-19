Israel y Hezbolá acordaron este viernes un alto al fuego con efecto inmediato, negociado por mediadores de Estados Unidos, Catar e Irán, luego de que los bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano dejaran al menos 47 muertos —la cifra más alta desde la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán esta semana— y pusieran en riesgo el frágil proceso de paz en toda la región.

Alto el fuego negociado por mediadores de Estados Unidos, Catar e Irán, luego de que los bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano dejaran al menos 47 muertos…

El Ministerio de Salud libanés confirmó que al menos 47 personas murieron durante la jornada del viernes como consecuencia de los ataques israelíes, que se intensificaron desde la madrugada.

La acción más letal tuvo lugar en la localidad de Harouf, con siete muertos y diez heridos, según reportó la Agencia EFE. Las poblaciones de Doueir, Al Sharqiyah, Al Qatrani y Jesbshit también fueron alcanzadas.

Israel justificó los bombardeos como respuesta a violaciones del cese de hostilidades por parte de Hezbolá. El grupo chií, por su parte, afirmó haber repelido dos incursiones de tropas israelíes en el sur del país, destruyendo tres tanques en los alrededores de Kfar Tebnit.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Un funcionario estadounidense confirmó a la AFP que el alto al fuego entró en vigor a las 16:00 hora local.

Sin embargo, minutos después del anuncio, la agencia estatal libanesa NNA reportó un nuevo ataque israelí en la localidad de Sejud, y un corresponsal de AFP escuchó disparos de artillería en Nabatieh. La fragilidad de la tregua quedó expuesta desde el primer momento.

El memorando EEUU-Irán, bajo presión

El contexto inmediato es el memorando de entendimiento de 14 puntos firmado digitalmente el miércoles 18 de junio por los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian —Trump lo rubricó durante la cumbre del G7 en Versalles—, que establece un cese inmediato de operaciones militares "en todos los frentes, incluido Líbano", la reapertura del estrecho de Ormuz y las bases para negociar el programa nuclear iraní en los próximos 60 días.

Teherán había condicionado su firma precisamente a que el cese de hostilidades abarcara el territorio libanés, dado su rol como aliado estratégico de Hezbolá.

La ofensiva israelí de este viernes tensó ese vínculo al límite y llevó a Irán a suspender su participación en las conversaciones previstas en Suiza.

El gobierno suizo confirmó la cancelación del encuentro diplomático que debía celebrarse este viernes en el complejo de Burgenstock.

Teherán suspendió el viaje oficial ante la "continua campaña militar israelí en Líbano". Berna declaró que "sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones".

Washington toma el relevo

El Departamento de Estado anunció que las negociaciones se reanudarán en Washington entre el 23 y el 25 de junio. El portavoz Tommy Pigott señaló que el encuentro ofrecerá una oportunidad para "lograr avances hacia una paz duradera".

En una llamada con el presidente libanés Joseph Aoun, el secretario de Estado Marco Rubio "reiteró la necesidad de desarmar a Hezbolá y restablecer el control sobre todo el territorio libanés", según el Departamento de Estado.

Aoun, por su parte, le dejó en claro a Rubio que un alto al fuego integral era condición indispensable para que las conversaciones con Israel pudieran avanzar.

El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, ya había advertido el jueves que Hezbolá mantendría su "compromiso con el alto el fuego, siempre y cuando Israel lo respete plena e íntegramente".

Las voces más duras de Israel

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir (C), participa en el desfile del Día de Jerusalén en la Puerta de Damasco, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, (Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFP)

Mientras la diplomacia intentaba contener el incendio, desde Tel Aviv llegaban señales preocupantes. El primer ministro Benjamin Netanyahu amenazó con hacer "pagar un precio muy alto" a Hezbolá e insistió en que las fuerzas israelíes permanecerán en el sur de Líbano.

Más lejos fue el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien lanzó: "Todo Líbano debe arder".

La declaración provocó la reacción inmediata del canciller iraní Abás Araqchi, quien acusó a Israel de buscar "la guerra permanente".

El embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, intentó matizar: su país se comprometería al alto al fuego "si Hezbolá no viola el acuerdo".

En el terreno, miles de habitantes del sur de Líbano huyeron de sus hogares. "Estábamos en casa cuando, de repente, empezaron los bombardeos. No se libró ninguna ciudad, ninguna casa", relató Zeinab Naser, de 69 años, atrapada en un atasco en Sidón.

Ormuz: reabierto, pero con condiciones

En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 18 de junio de 2026, se observan buques anclados en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. (Photo by AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP) /

Otro frente de tensión es el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% de la producción mundial de petróleo.

Tras 110 días de cierre —desde los primeros bombardeos israelí-estadounidenses contra Irán el 28 de febrero—, los primeros buques comerciales de gran calado cruzaron el estrecho el jueves, según confirmaron las firmas de rastreo.

Sin embargo, el viernes el tráfico se redujo nuevamente ante nuevas exigencias iraníes: los barcos que deseen cruzarlo deben presentar una solicitud con 48 horas de antelación.

De conformidad con el memorando, no se cobrarán tasas durante los primeros 60 días. Los precios del petróleo se estabilizaron en torno a los 80 dólares por barril de Brent del mar del Norte, reflejo de la incertidumbre persistente.

El Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO) reclamó que un organismo internacional coordine el tránsito en el estrecho para garantizar la seguridad.

Los próximos 60 días, cruciales

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aprobó el memorando "con reservas" y advirtió que las futuras negociaciones cara a cara con Estados Unidos no significan "aceptar el punto de vista del enemigo".

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, señaló que "no hay prisa" para el encuentro en Suiza, dado que el texto ya fue firmado.

El domingo se celebrará en Egipto una reunión de negociadores iraníes con diplomáticos de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto.

"Los próximos 60 días serán cruciales. Podríamos llegar a un acuerdo global, pero también nos esperamos un acuerdo incompleto con algunas lagunas", advirtió una fuente diplomática emiratí.

El escenario que se abre es tan esperanzador como inestable: un alto al fuego que ya mostró sus grietas en las primeras horas, un memorando que depende de actores que no controlan del todo a sus aliados, y una cuenta regresiva de dos meses para decidir si Oriente Medio sale de la guerra o vuelve a caer en ella.

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE, AFP Y FINANCIAL TIMES)